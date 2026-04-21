“Y si saca un puñal o una pistola”: Yustin Arboleda arremete de la peor forma por el último incidente en Olimpia

Olimpia está a tres puntos del liderato del Clausura 2026. Los dirigidos por Eduardo Espinel han recuperado su mejor versión y buscan coronarse tricampeones nacionales nuevamente.

En las últimas semanas han ocurrido varios incidentes con Olimpia: primero, los disturbios en el clásico ante Motagua y, una semana después, un hecho con un aficionado en el cotejo contra Choloma.

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Se jugaba el minuto 22 del partido y, mientras Michaell Chirinos se aprestaba a ejecutar un ataque para los olimpistas, el árbitro detuvo el juego. Todos quedaron sorprendidos porque la jugada fluía con normalidad y no había ninguna infracción.

Una persona ingresó y caminó como si nada por toda la cancha del estadio Rubén Deras, algo que llamó mucho la atención y sobre lo cual Yustin Arboleda, delantero de Olimpia, se pronunció.

¿Qué le parece a Arboleda el castigo de dos partidos sin jugar como local para Olimpia?

El León fue castigado con dos partidos en el estadio Nacional y para el juego contra Marathón ha decidido pasar el cotejo para el Carlos Miranda de Comayagua. Olimpia no quiere jugar sin afición así como lo hizo Motagua el fin de semana que recién finalizó.

“No podemos hacer nada como futbolistas, no nos corresponde a nosotros. El jugador, el árbitro y el periodista están expuestos en los estadios. Hace dos domingos sucedió lo del clásico; el fin de semana jugamos en Choloma y un aficionado se cruzó por toda la cancha”, comenzó diciendo Arboleda.

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El colombiano no se guardó nada y pidió mayor seguridad para los futbolistas, ya que esta persona agredió a Enrique Borja, delantero de Choloma, y las cámaras no lo captaron.

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“Yo no sé si lo alcanzaron a ver, pero nosotros, que estábamos afuera, vimos cómo ese hincha le dio con el hombro al delantero paraguayo (Enrique Borja) de Choloma. Y si, en vez de hacer eso, saca un puñal o una pistola, estamos tomando la situación como una broma y es delicado. No es que uno, como jugador, no quiera tener contacto con los aficionados, pero también necesitamos seguridad”.

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