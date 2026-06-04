“Se busca hacer daño”: Bocha Batista desmiente una publicación que involucra a La Sele y genera indignación en Sudamérica

Bocha Batista salió al paso de una publicación polémica que lo involucra tras el amistoso de Costa Rica con Colombia.

El actual director técnico de la Selección de Costa Rica, Fernando “Bocha” Batista, salió a aclarar públicamente una situación que afecta su imagen. El estratega argentino denunció que circula en redes una publicación falsa, creada con inteligencia artificial, que busca perjudicarlo.

En dicho contenido se manipuló una declaración que el entrenador dio en Colombia, adjudicándole comentarios despectivos hacia la selección de Venezuela, equipo al que dirigió durante dos años antes de asumir el banquillo costarricense.

ver también “Abandona la concentración”: Álvaro Zamora se va de La Sele por un inesperado motivo a días del amistoso con Inglaterra

Bocha Batista asegura que le quieren hacer daño

Fernando Batista fue tajante al desmentir la información y asegurar que las palabras que se le atribuyen nunca salieron de su boca: “Las declaraciones que se me atribuyen en esta publicación son falsas. Tampoco expresé conceptos similares. Es un contenido manipulado con herramientas de inteligencia artificial…”.

El entrenador también aclaró que jamás diría que Colombia es “mil veces más talentosa” que la Vinotinto, ya que el respeto hacia el país sudamericano sigue intacto.

Para cerrar el tema y poner un freno a los rumores, Batista recordó el cariño que siente por el proceso que vivió anteriormente, pero dejó claro dónde está su mente hoy en día: “Siempre he manifestado mi respeto, valoración y agradecimiento hacia Venezuela, su fútbol, sus futbolistas y toda su gente”.



De igual forma dejó claro a toda Costa Rica su compromiso: “Hoy estoy completamente enfocado y comprometido con mi trabajo al frente de la Selección de Costa Rica”.

“Cuando se busca hacer daño de esta manera, es importante aclarar y poner un límite”, concluyó de forma contundente.

Publicidad

Publicidad

Con estas declaraciones, el Bocha espera cerrar la polémica y continuar concentrado en sus deberes con el conjunto tico.

ver también Rolando Fonseca expone el quiebre de La Sele tras los casos de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal

Borraron la publicación sobre Bocha Batista

A la raíz de toda la polémica, muchos aficionados se creyeron las palabras que supuestamente había dicho el Bocha Batista y lo criticaron de manera muy fuerte. Al final la publicación fue eliminada.

Publicidad

“Colombia es mil veces más talentoso que Venezuela”: la supuesta frase que desató la polémica con el Bocha Batista.

Publicidad

En resumen

Fernando Batista, aclaró que una publicación con comentarios despectivos hacia Venezuela es falsa y fue creada con inteligencia artificial para dañar su imagen.

El entrenador argentino desmintió haber dicho que Colombia es “mil veces más talentosa” y reafirmó su total respeto y agradecimiento hacia el fútbol y la gente de Venezuela.

Batista exigió poner un límite a este tipo de ataques malintencionados y aseguró estar completamente comprometido con su trabajo al frente de la selección costarricense.