Giro inesperado: se cae fichaje de la Tota Medina a los Lobos UPNFM y el club hace oficial a su DT

El entrenador argentino era uno de los candidatos al banquillo de los universitarios, pero este día el club hizo oficial a su DT para la próxima temporada.

La llegada deHernán “La Tota” Medina a los Lobos de la UPNFM parecía inminente, según los rumores que se desataron en las últimas semanas en el mercado de fichajes en Honduras.

Sin embargo, el DT argentino no será el encargado de dirigir a los universitarios que tras una extensa reunión de directiva hizo oficial la continuidad de Salomón Nazar para el Apertura 2026.

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Así lo dio a conocer el propio entrenador hondureño en una entrevista para Deportes TVC en la que expresó su alegría por continuar en el club y recomponer el camino tras el mal Clausura 2026.

“Hemos decidido continuar con el club bajo otros términos, así que esperamos que las cosas ocurran de la mejor manera en lo que viene. Ha sido el equipo donde más hemos actuado, con mucho sentimiento y con mucho corazón para el club. Para nosotros siempre es una alegría estar dirigiendo al Lobo. Reconocemos que esta temporada que pasó no fue la mejor y comentaba con los directivos que, por primera vez, no clasificamos estando en el club, y esa es una deuda que está pendiente. Así que confiamos en que, en lo que venga, aparte de reordenar el club, conseguiremos los resultados“, dijo Nazar.

Sobre los términos de su decisión, Nazar aseguró que apostarán por futbolistas jóvenes para que los Lobos de la UPNFM tengan la posibilidad de exportar al extranjero.

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“Apostar por el jugador joven para que el club pueda exportar jugadores, mejorar el rendimiento, porque el torneo pasado fue muy irregular, y generar otras expectativas para el club en lo que viene. Este torneo merece mucho, así que estamos en eso, proponiendo una nueva estrategia para que las cosas funcionen de la mejor manera“, opinó.

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