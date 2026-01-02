“Refuerzos extranjeros”: Comunicaciones define la principal exigencia del Fantasma Figueroa para el mercado de fichajes

Comunicaciones inició su 2026 en medio del proceso de reestructuración para volver al lugar que le pertenece. Después de ocupar el último puesto dentro de la tabla del Torneo Apertura 2025, los dirigentes decidieron dar un volantazo.

Muchos nombres quedaron bajo la lupa. Así como algunos tienen prácticamente sellada su salida, otros podrían arribar en lo próximo. El primer movimiento de la serie fue correr a Iván Franco Sopegno, que volvió a las fuerzas básicas del club.

Dada la presentación oficial de Marco Antonio Figueroa como el nuevo director técnico del primer equipo, más incorporaciones llegarán. Trascendió que van a traer refuerzos de su mano. Algunos de ellos podrían ser extranjeros.

Comunicaciones define los refuerzos extranjeros para el Fantasma Figueroa en 2026

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, hoy mismo se dará una reunión clave entre la dirigencia de Comunicaciones y el entrenador chileno. De la misma podrían saltar algunos refuerzos extranjeros.

“Hola, cremas. Hoy el Fantasma Figueroa, mano a mano con la directiva blanca en Guatemala. Seguramente, de ahí se empezarán a destapar los primeros refuerzos extranjeros. Todos atentos, blancos”, posteó Gálvez recientemente, como aviso.

Marco Antonio Figueroa tiene 63 años. Arribará a la institución crema después de su paso por la Selección Nacional de Nicaragua, a la que llegó en febrero del 2022 y se fue al finalizar el 2025 sin haber clasificado al Mundial 2026. Allí dirigió 41 juegos con 1.34 puntos de promedio

