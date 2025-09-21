Es tendencia:
Mientras en Olimpia era goleador y líder, así es la dura realidad de Alberth Elis tras fichar con Marítimo de Portugal

El veloz atacante tomó la sorprendente decisión de abandonar al León tras solo seis meses y regresar a Portugal.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Alberth Elis una bofetada en Portugal.
Alberth Elis una bofetada en Portugal.

Alberth Elis sorprendió a todos tras su decisión de abandonar a Olimpia y fichar por Club Sport Marítimo.

La ´Panterita´ regresó a Portugal con el cuadro de Madeira pero no ha tenido el inicio soñado que seguramente esperaba.

De hecho, hasta este fin de semana el extremo solamente había jugado 6 minutos en 4 partidos tras llegar al club el pasado 16 de agosto.

Alberth Elis sufre el primer gran revés con Marítimo

Lo cierto es que Elis pasó de ser goleador y disfrutar de los lideratos en Liga y Copa Centroamericana, a sufrir de gran manera en la Segunda División de Portugal.

El ex-Girondins y Boavista, fue titular en la Segunda Ronda de la Copa de Portugal frente a Belenenses pero no fue lo que esperaba.

El hondureño inicio el encuentro y, aunque se mostró participativo, la realidad es que no pudo hacer mucho para evitar la debacle de su equipo.

Elis abandonó el terreno de juego al minuto 45 tras ir perdiendo 1-0 y tuvo que observar desde el banquillo como su equipo firmaba su primer gran fracaso en la temporada.

Alberth Elis tuvo su debut como titular en Marítimo. (Foto: Getty Images)

Alberth Elis tuvo su debut como titular en Marítimo. (Foto: Getty Images)

Los dirigidos por Vitor Matos, ex asistente de Jürgen Klopp en Liverpool, cayeron 2-0 lo que ha generado mucho malestar ya que las expectativas del club son las de ascender a Primeira Liga tras la inversión hecha desde la dirigencia.

La derrota y eliminación duele aún más en los Maritimistas ya que sucumbieron ante un equipo que está en una categoría inferior, la Tercera División, a la suya.

En cuanto al catracho Elis ahora tocará buscar su mejor versión en los partidos venideros para poder ser tomado en cuenta por Reinaldo Rueda.

Por lo pronto Marítimo buscará mantener el buen momento en la Segunda Liga donde se posiciona en tercera posición con 10 puntos tras 5 partidos jugados.

Los “Leones del Almirante Reis” volverán a la actividad el próximo sábado 27 de septiembre ante Sporting de Portugal “B”.

Resumen: Belenenses 2-0 Maritimo

