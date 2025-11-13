En manos de Reinaldo Rueda: el cambio de último momento que pone en alerta a Honduras para jugarse el pase al Mundial 2026

La selección de Honduras está a horas de jugarse su pase a la Copa del Mundo 2026, pero ha sufrido una baja de último momento con Getsel Montes, no está descartado, pero su condición hace pensar que si juega no estará al 100%.

Esto ha obligado a Reinaldo Rueda a tener un plan b en su cabeza, ya que Marcelo Santos, el otro central no está al nivel óptimo para un partido de esta categoría.

La dupla de centrales que se perfila es la de Devron García y Luis Vega, aunque Rueda hizo cambio de último momento que sorprendería a más de uno en Honduras.

¿Qué cambió ha realizado Reinaldo Rueda?

Según información del periodista Oscar Funes, Reinaldo Rueda ha probado en el último entrenamiento a Kervin Arriaga como defensa central.

Las bajas lo han obligado a por lo menos tener el plan b. “El Misilito” no desconoce el puesto y ya lo ha hecho en el Minnesota United, Partizán y Real Zaragoza.

“Siempre he dicho que defensa central no es mi posición, puedo sacar un partido, pero no es mi puesto natural. Sin embargo, la decisión que tome el profe la respetaré y trataré de hacer las cosas bien para aportar a la selección”, dijo “El Misilito” en octubre cuando estuvo la posibilidad.

Lo más probable es que Getsel Montes juegue de titular ante Nicaragua, pero ya será cuestión de que pasen las horas para saber su evolución.

La Bicolor enfrenta a los pinoleros este jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional de Nicaragua.

