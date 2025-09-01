En el último día del mercado de fichajes: Kervin Arriaga recibe la sentencia definitiva sobre su futuro en LaLiga

Kervin Arriaga tuvo una extraordinaria temporada que le permitió fichar por Levante UD de La Liga.

El mediocampista brilló con Real Zaragoza y eso le permitió hacerse un nombre en el futbol de España.

ver también ¿Dudas en Honduras? La sorpresiva decisión de Reinaldo Rueda que despierta inquietud antes de la Eliminatoria de Concacaf

¿Cuál es la notificación de LaLiga a Kervin Arriaga?

Pese a eso, el ´Misilito´ no ha logrado jugar ni debutar con su nuevo equipo, debido a una lesión en el tendón de la corva que lo tiene alejado de las canchas.

Sumado a eso, Arriaga tampoco había podido ser inscrito en LaLiga debido a problemas financieros de Levante.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el inicio del mes de septiembre le ha traído buenas noticias al internacional por Honduras.

Levante logró mejorar sus finanzas y de esta manera registró de forma providencial el traspaso de Kervin Arriaga proveniente de Partizán.

Publicidad

La decisión del club llega justo a tiempo ya que este 1 de septiembre cierra el periodo de registros en el fútbol español.

Publicidad

Publicidad

ver también “Un último baile”: figura de Honduras anuncia su retiro de la Selección antes de la Eliminatoria

De esta manera Arriaga ya está habilitado para poder debutar con el cuadro granota a penas se recupere de su lesión.

Publicidad

Publicidad

Se tiene previsto que el catracho pueda entrar en la convocatoria para el partido ante el Betis el próximo domingo 14 de septiembre.

Kervin se perderá el inicio de la Eliminatoria de Concacaf con Honduras, se espera que para septiembre pueda volver a representar a la H.