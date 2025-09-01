Es tendencia:
En el último día del mercado de fichajes: Kervin Arriaga recibe la sentencia definitiva sobre su futuro en LaLiga

El internacional por Honduras ya conoce la decisión final de Levante con respecto a su futuro en LaLiga de España.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Kervin Arriaga fue notificado por LaLiga.
Kervin Arriaga fue notificado por LaLiga.

Kervin Arriaga tuvo una extraordinaria temporada que le permitió fichar por Levante UD de La Liga.

El mediocampista brilló con Real Zaragoza y eso le permitió hacerse un nombre en el futbol de España.

¿Cuál es la notificación de LaLiga a Kervin Arriaga?

Pese a eso, el ´Misilito´ no ha logrado jugar ni debutar con su nuevo equipo, debido a una lesión en el tendón de la corva que lo tiene alejado de las canchas.

Sumado a eso, Arriaga tampoco había podido ser inscrito en LaLiga debido a problemas financieros de Levante.

Sin embargo, el inicio del mes de septiembre le ha traído buenas noticias al internacional por Honduras.

Levante logró mejorar sus finanzas y de esta manera registró de forma providencial el traspaso de Kervin Arriaga proveniente de Partizán.

La decisión del club llega justo a tiempo ya que este 1 de septiembre cierra el periodo de registros en el fútbol español.

De esta manera Arriaga ya está habilitado para poder debutar con el cuadro granota a penas se recupere de su lesión.

Se tiene previsto que el catracho pueda entrar en la convocatoria para el partido ante el Betis el próximo domingo 14 de septiembre.

Kervin se perderá el inicio de la Eliminatoria de Concacaf con Honduras, se espera que para septiembre pueda volver a representar a la H.

