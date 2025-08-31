“Casi deja el fútbol”: Reinaldo Rueda deja a Honduras congelada al revelar lo que seleccionado estuvo a punto de decidir

Reinaldo Rueda está dando mucho de qué hablar siempre que aparece en los medios durante los últimos días.

El entrenador colombiano filtró el traspaso de Deiby Flores a Arabia y ahora reveló que uno de los habituales convocados a la H estuvo a nada de dejar el fútbol.

¿Qué jugador de Honduras consideró dejar las canchas?

Rueda en conferencia de prensa habló de diferentes temas y jugadores a días de iniciar la Tercera Ronda Eliminatoria de Concacaf.

El estratega habló de la planificación de la Bicolor para enfrentar a Haití y Nicaragua, pero también contó algo que sorprendió a todos.

Rueda Rivera fue consultado por el defensor Luis Vega que recientemente solucionó su futuro luego de más de dos meses sin jugar.

Fue ahí dónde dejó caer la bomba: El central de 24 años pensó en no jugar en pleno semestre de eliminatorias.

“Lo de Vega, hablé mucho antes de su renovación con Motagua para que valorara todo su proceso de formación y transformación como jugador porque estaba desmotivado. Fue difícil, creía que no iba jugar este semestre y se iba a dedicar a la parte académica.”

Luis Vega no fue convocado por Reinaldo Rueda debido a su falta de ritmo. (Foto: Getty Images)

Vega terminó renovando con Motagua por dos años y podrá enfrentar a Alajuelense en Copa Centroamericana.

Sin embargo esa falta de actividad le pasó factura y también a la Selección de Honduras ya que no podrá contar con un central que ha estado durante todo el proceso.

La Bicolor inicia su camino el próximo 5 de septiembre en Curazao cuando visite a Haití en la Jornada 1.