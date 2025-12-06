Este viernes, el Deportivo Saprissa terminó su participación en la fase regular del Apertura 2025. La S empató sin goles en su visita a Sporting, un partido que no cambiaba la posición final del Monstruo de cara a las semifinales de la Liga Promérica.

Ahora, el equipo morado espera por el rival que tendrá en la llave de eliminación directa. Este no saldrá de Cartaginés y Liberia, que justamente se enfrentan este domingo en la última jornada para definir el tercer puesto del campeonato nacional.

A pesar de haber conseguido la clasificación semanas atrás, la afición de Saprissa está muy preocupada por el rendimiento del equipo. Los Morados se hicieron sentir en las redes sociales luego del 0-0 en el Ernesto Rohrmoser y apuntaron contra una figura en especial.

La mayoría castigó a Vladimir Quesada por haber igualado contra uno de los peores equipos de Costa Rica y que apenas ganó tres partidos de 18 posibles. Una de las principales críticas es que no le dio lugar a los más jóvenes sabiendo que Saprissa ya estaba clasificado.

El entrenador está en la mira de los aficionados.

“De la dirección técnica ya ni hablamos, destinados al fracaso salvo un milagro“,”es increible lo de ustedes que ni en un partido insignificante no pongan chamacos“,”una basura de partido hicieron, espero que Lonnis esté buscando técnico que si juegue chamacos“, fueron algunos de los mensajes que expresó la afición de Saprissa en las redes oficiales del equipo.

La gran preocupación en Saprissa es el no conseguir la 41. El último campeonato nacional fue el Clausura 2024. Ya pasaron casi dos años de aquel momento. Desde ese título, Herediano consiguió el bicampeonato nacional y Alajuelense gritó campeón en dos ocasiones a nivel centroamericano.