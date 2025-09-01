Es tendencia:
¿Dudas en Honduras? La sorpresiva decisión de Reinaldo Rueda que despierta inquietud antes de la Eliminatoria de Concacaf

El DT de Honduras tomó una inesperada determinación y sorprendió a todos en su entorno.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda realizó un inesperado movimiento.

Una gran sorpresa la que se ha producido en el entorno de la Selección Nacional de Honduras que prepara su debut eliminatorio contra Haití.

Y es que el DT de la Bicolor, Reinaldo Rueda, decidió convocar a dos futbolistas a los que en primera instancia no había tomado en cuenta.

¿Qué jugadores fueron convocados de emergencia por Honduras?

El estratega colombiano, que ya aseguró se retirará después de este proceso eliminatorio, aumento la convocatoria a 26 jugadores.

Rueda decidió citar para este lunes a que se unieran a la concentración a un futbolista de Motagua y otro de Olimpia.

Es así como Denis Meléndez y Yustin Arboleda se presentaron a la concentración de la ´H´ para sumarse a los preparativos.

Si bien aún no hay comunicado oficial por parte de la Federación de Fútbol de Honduras, se espera que en las próximas horas el entrenador revele el motivo de esta repentina decisión.

Denis Meléndez y Yustin Arboleda fueron convocados de última hora en Honduras.

Lo cierto es que este movimiento ha despertado la inquietud en un sector, ¿Hay lesionados o el DT tiene dudas de sus jugadores?

Honduras continúa con su preparación; la H enfrenta este viernes a Haití en la fecha uno de la Tercera Ronda Eliminatoria de Concacaf.

