“Un último baile”: figura de Honduras anuncia su retiro de la Selección antes de la Eliminatoria

La Eliminatoria de Concacaf ya está a la vuelta de la esquina al iniciar el próximo 5 de septiembre.

Honduras, emparejada en el mismo grupo de Costa Rica, iniciará su camino rumbo al Mundial en Curazao cuando enfrente a Haití.

En los días previos, una figura histórica de la Bicolor reafirmó que será su despedida del equipo de todos los hondureños.

¿Qué figura se retirará de la Selección de Honduras?

Andy Ariel Najar Rodríguez, el último gran referente histórico de la Bicolor anunció su adiós a la camiseta cinco estrellas.

El lateral que es figura de Nashville SC fue convocado por Reinaldo Rueda y tras el anuncio dejó caer la bomba en sus redes sociales.

“Un último baile confiando en Dios” fue el mensaje que Najar compartió en su cuenta de Facebook.

El lateral de 32 años ha decidido que la Eliminatoria de cara al Mundial United 2026 será su última prestación con la Bicolor catracha.

Najar es mundialista con Honduras tras participar en la edición de Brasil 2014, además de haber sido olímpico en Londres 2012.

Esta será su cuarta Eliminatoria Mundialista luego de disputar las de 2014, 2018, 2022.

Najar y Honduras esperan que pueda cerrar por todo lo alto su paso por el combinado cinco estrellas.

El mensaje de Andy Najar a la afición

A su llegada al aeropuerto internacional de Palmerola en la previa a unirse a la concentración de la Bicolor, Najar habló de la mentalidad con la que afrontará esta Eliminatoria.

“Uno como jugador siempre tiene la mentalidad de no dejar de creer en las cosas importantes, en el fútbol y en la vida. Cuando se pierde la fé, no se alcanzan los objetivos. Yo he vivido cosas malas y buenas y nunca he dejado de creer”.

Además de eso, el máximo referente de la actual camada le envió un mensaje a la afición de cara a este semestre tan importante.

“A la afición le digo que no deje de creer en nosotros, que sí podemos lograrlo. Confiando en Dios, vamos a estar en el Mundial”.