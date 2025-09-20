“En el mismo saco”: Alajuelense y Machillo Ramírez sorprendidos con la petición que le hizo Motagua a Javier López

Motagua entra en una semana clave en sus aspiraciones para continuar con vida en Copa Centroamericana y seguir escalando posiciones en la Liga Nacional de Honduras.

Desde el club saben la importancia y le han hecho una petición a Javier López, entrenador que desde su llegada no conoce la derrota. En ocho partidos ha conseguido 4 victorias y la misma cantidad de empates.

ver también Toda Honduras impactada al conocer el motivo por el que Keyrol Figueroa no fue convocado por Estados Unidos para el Mundial

Pedro Atala, presidente vitalicio del equipo, habló del momento: “Una semana importante para Motagua, tras el gane ante Platense, enfrentar a Juticalpa va a ser clave para meternos en los primeros lugares y de ahí tenemos el partido en Costa Rica ante Alajuela, el domingo se viaja a Costa Rica y esperar ese duro hueso ante uno de los grandes de Centramérica”.

Publicidad

Publicidad

También comentó el impacto que ha tenido el técnico español que llegó para reemplazar a Diego Vázquez que ahora va a dirigir al Marquense de Guatemala.

“Ha habido un impacto psicológico importante en los jugadores, están por terminar de adaptarse a lo que él quiere, no es en dos semanas o tres que se van a adaptar pero el equipo va agarrando forma, cara y creo que había un desgaste de mucho tiempo pero el cambio llegó en un buen momento”.

Publicidad

Pedro Atala hace petición a Javier López

Antes de medirse a Alajuelense, Atala hizo una petición que sorprende a Machillo Ramírez, esto para los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Pedro le pide los dos títulos al español.

Publicidad

“No es una locura, diría yo que es una obligación de él, como entrenador, los jugadores y de nosotros como junta directiva, estamos en un mismo saco, esto no es estar buscando ser segundones, queremos ser primeros en todo y es la tarea que él tiene y estamos para apoyarlo”.

Publicidad

ver también Kervin Arriaga avisa a Kylian Mbappé: la noticia que dio Levante y que no gustará para nada al Real Madrid

Sobre enfrentar a los Manudos, aseguran que Motagua tiene chances: “Las tenemos, no sé que va a pasar, pero estamos con las aspiraciones de avanzar de ronda, indepediente que sea Alajuela, sea quién sea tenemos las aspiraciones, cerramos en casa y vamos a aprovechar la localidad”.

La ida de los cuartos de final será el martes 23 de septiembre a las 8:00 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

Publicidad