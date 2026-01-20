Costa Rica, El Salvador y Guatemala en vilo: Honduras se gana un lugar en el Mundial 2026 por decisión de FIFA

A falta de cinco meses para el Mundial 2026, todavía restan por definir algunos detalles importantes y uno de ellos refiere al arbitraje. Concretamente, a los silbateros que dirán presente en la cita máxima representando a sus respectivos países.

Por eso, del 12 al 18 de enero se celebró en Brasil un seminario dictado por la FIFA para aquellos colegiados reputados internacionalmente que se perfilan para impartir justicia en el torneo. En total, hubo doce de la CONMEBOL (Sudamérica) y otros diez de la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), de los cuales cuatro son centroamericanos.

Honduras se gana ante la FIFA un cupo en el Mundial 2026

Bajo la atenta y severa mirada del histórico exárbitro italiano Pierluigi Colina, los profesionales fueron sometidos a evaluaciones físicas, psicológicas, de análisis de video, teoría y tecnología. Y el primero de los istmeños en ganarse un lugar en la Copa del Mundo fue el hondureño Said Martínez.

Así lo confirmó la FFH (Federación de Fútbol de Honduras), detallando que “aprobó de manera satisfactoria” cada una de las pruebas, “diseñadas bajo los más altos estándares de la FIFA y la Comisión de Arbitraje”.

Junto a Martínez estuvieron otros colegas de Centroamérica: Iván Barton (El Salvador), Juan Gabriél Calderón (Costa Rica) y Mario Escobar (Guatemala). A falta de confirmación de sus federaciones, todos ellos deberían esperar al mes de marzo para conocer sus destinos, que es cuando la FIFA dará a conocer el listado final de árbitros que estarán en la Copa del Mundo 2026.

¿Qué tipo de pruebas pasó Said Martínez?

Según la FFH, “Martínez superó con éxito la Prueba YO-YO Nivel Copa Mundial, una evaluación de resistencia intermitente en cancha que mide la capacidad aeróbica, recuperación y sostenimiento de alta intensidad”, además de “la Prueba 15×15 Copa Mundial, orientada a medir la velocidad sostenida y la capacidad de repetición de sprints”.

A nivel psicológico, superó los exámenes enfocados “en manejo de presión, concentración, liderazgo y control emocional“ y en análisis de video, en los que “se evalúa interpretación de jugadas, aplicación correcta de las Reglas de Juego y coherencia en la toma de decisiones, así como pruebas prácticas conjugadores, simulando escenarios reales de partido”.