El verdadadero motivo por el que Sevilla ficharía a Luis Palma y el mensaje que recibió el hondureño desde España

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales ha cobrado fuerza dentro del club y, en las últimas horas, ha surgido nueva información. “El Sevillista”, diario exclusivo de noticias del equipo, ha dado a conocer el verdadero motivo por el cual los de Nervión ficharían a Luis Palma en el próximo mercado.

El Sevilla tenía en sus planes fichar a Patrik Mercado, extremo del Independiente del Valle de Ecuador; sin embargo, este sufrió una dura lesión en el menisco medial de la rodilla derecha. El jugador de 22 años, que ya fue operado, se perderá el Mundial 2026 y tendrá una baja estimada de 7 a 8 meses, lo que ha puesto en riesgo su traspaso. Aquí es donde entra Luis Palma.

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Mensaje desde Sevilla para Luis Palma

Tras la lesión de Mercado, Palma Oseguera ha entrado en la órbita del Sevilla. En la actual temporada, el catracho suma 9 goles y 9 asistencias en 42 cotejos con el Lech Poznan.

Aunque el Celtic es el dueño de su ficha y ha fijado un precio de 4 millones de euros, el Sevilla no estaría dispuesto a pagar esa cifra de inmediato. En su lugar, buscarían un préstamo con opción a compra para que el hondureño llegue a la Liga Española.

Desde el diario citado anteriormente, se ha informado que Antonio Cordón, director deportivo de Sevilla, le ha enviado un mensaje claro a Palma: lo considera un jugador polivalente, capaz de desempeñarse como extremo, mediapunta e incluso en la delantera.

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La posibilidad de que Luis Palma fiche por el Sevilla se ha vuelto muy sólida e ilusiona a Honduras, especialmente al tratarse de un club histórico y ganador, poseedor de la mayor cantidad de títulos de la Europa League en la historia.

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