Toda Honduras queda impactada con lo que dicen de Luis Palma en México: “¿Qué carajo hace?”

El nombre de Luis Palma sonará con mucha fuerza en el próximo mercado de fichajes. El hondureño ha recuperado su mejor versión en el Lech Poznan de Polonia, donde busca conquistar un nuevo título tras haberlo logrado previamente con el Celtic y el Olympiacos.

Mientras “El Bicho” aporta goles y asistencias, desde México le ha llegado una petición particular por parte de un periodista que le había perdido la pista, tal como él mismo relata.

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Tras su salida del Celtic, Félix Ríos dejó de seguirle el rastro; sin embargo, tras observar el rendimiento actual de Palma, ha puesto en alerta a los equipos de la Liga MX sobre una posible llegada del catracho al fútbol azteca.

La petición sobre Luis Palma

“¿Qué carajo hace Luis Palma jugando en Polonia? Estaba buscando unos datos para un vídeo y me lo encontré por casualidad. Hace dos años estaba en un nivelazo; le perdí la pista cuando salió del Celtic. En buena forma, es un futbolista muy aprovechable para traer a la Liga MX”, expresó Ríos.

Palma encajaría muy bien en la liga mexicana; su nivel destaca considerablemente y, a sus 26 años, es un perfil muy atractivo para el mercado.

Su capacidad goleadora y su pegada exquisita son algunos de los reclamos para los clubes con presupuestos elevados, aunque la prioridad del jugador sigue siendo permanecer en Europa.

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En la actual temporada, Palma ha marcado 9 goles y ha repartido la misma cantidad de asistencias en 42 partidos. Su renacer despierta el interés de varios clubes que, de querer ficharlo, deberán sentarse a negociar directamente con el Celtic, dueño de su ficha.

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