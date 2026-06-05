El futbolista panameño arrastra una lesión muscular y su participación en el Mundial 2026 corre mucho riesgo.

La Selección de Panamá tiene varios problemas por resolver antes de iniciar su participación en el Mundial 2026. Thomas Christiansen podría verse obligado a tomar decisiones con respecto al armado de la lista de los 26 jugadores que serán convocados.

El entrenador de Panamá ya dio la nómina oficial, pero ésta sufriría una modificación de acuerdo a lo que pueda pasar este sábado en el amistoso contra Bosnia. Los Canaleros enfrentarán al seleccionado europeo en Saint Louis, lugar al que arribaron este jueves.

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Azarías Londoño podría salir de la lista y Kadir Barría ocuparía su lugar

El que se encuentra en duda es Azarías Londoño, quien no está recuperado de la lesión muscular que sufrió semanas atrás con su equipo. El periodista José Miguel Domínguez confirmó que el delantero “se caería de la lista“.

Además, agregó que “si Kadir Barría ve acción, entraría en la lista de 26 elegibles“. Por este motivo, el jugador de la Universidad Católica de Ecuador podría perderse su primera participación en una Copa del Mundo a los 24 años.

Cabe recordar que Azarías Londoño no jugó contra Brasil ni ante República Dominicana. Además, todo parece indicar que tampoco lo hará este sábado frente a Bosnia. A pocos días del 17 de junio, cuando Panamá hará su debut, su situación se complica aún más.

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Adalberto Carrasquilla con riesgo de perderse el Mundial 2026

Londoño no es el único lesionado que hoy tiene el equipo canalero. También aparece muy comprometido Adalberto Carrasquilla, quien entrena de manera diferenciada desde que se sumó a la concentración de Panamá. Si no llega, su lugar podría ser ocupado por Víctor Griffith.

En resumen

El entrenador Thomas Christiansen podría modificar la lista oficial de convocados de Panamá.

podría modificar la lista oficial de convocados de Panamá. El delantero Azarías Londoño está en duda para el Mundial por una lesión muscular.

está en duda para el Mundial por una lesión muscular. El mediocampista Adalberto Carrasquilla también se encuentra comprometido físicamente y entrena diferenciado.