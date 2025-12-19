Equipos de la Liga Nacional ponen freno a decisión de Luis Fernando Tena

La Liga Nacional de Guatemala celebró su Asamblea General Extraordinaria, en la que se definieron varios puntos clave de cara al Torneo Clausura 2026, entre ellos el inicio del campeonato y los ajustes solicitados por el técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena.

ver también La decisión de Luis Fernando Tena que no gustó en la Liga Nacional de Guatemala

Durante la reunión, uno de los temas que generó mayor debate fue la petición de espacios en el calendario para atender los compromisos de la azul y blanco, comenzando con el partido amistoso del 17 de enero ante Canadá, un encuentro programado fuera de Fecha FIFA, lo que obligaría a ceder jugadores del ámbito local.

Las posturas más firmes llegaron desde Municipal y Antigua GFC, cuyos representantes expresaron su molestia ante la planificación de partidos internacionales fuera de ventana oficial. Ambos clubes coincidieron en que este tipo de compromisos no tiene mayor sentido deportivo, tomando en cuenta que actualmente la Selección no se juega puntos oficiales.

Tanto los Rojos como los Coloniales argumentaron que liberar futbolistas por una semana completa, y fuera de Fecha FIFA, afecta directamente la preparación, planificación y ritmo competitivo de los equipos, especialmente en el arranque de un torneo corto como el Clausura.

Los dirigentes dejaron claro que se trata de un tema delicado y que no se puede resolver de forma unilateral, por lo que solicitaron que la discusión se amplíe y se analicen escenarios que permitan proteger los intereses de los clubes, sin cerrar la puerta al trabajo de la Selección Nacional.

ver también Luis Fernando Tena recibe su primer problema para iniciar su segundo proceso con la Selección de Guatemala

Ante este panorama, la Liga Nacional anunció que solicitará una reunión con la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut), con el objetivo de que ambas partes expongan sus puntos de vista y busquen un acuerdo consensuado, que evite conflictos y permita una mejor coordinación entre clubes y Selección de cara al Clausura 2026.

Publicidad