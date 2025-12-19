¿Cómo se define la final entre Firpo y Alianza en caso de empate?

La final del Apertura 2025 en El Salvador entre CD Luis Ángel Firpo y Alianza FC será un partido único en el estadio Jorge “Mágico” González. Y como se trata de un solo juego por el título, muchos aficionados se preguntan qué ocurre si los 90 minutos terminan igualados: ¿hay ventaja deportiva, se juega prórroga, se define directo en penales?

A continuación, el formato oficial de definición para la final.

No hay ventaja deportiva ni gol de visitante

A diferencia de las series de cuartos y semifinales, donde se juega ida y vuelta y hay criterio de desempate por penales sin tiempo extra, la final es a partido único, en cancha neutral.

No existe ventaja deportiva por mejor posición en la tabla.



Tampoco hay gol de visitante (ambos juegan en estadio neutral).



El campeón se define estrictamente por lo que ocurra en la cancha ese día.

La final se juega en el “Mágico” González (Wikipedia).

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

Si Firpo y Alianza empatan al cabo del tiempo reglamentario, el partido entra en fase de definición:

Prórroga de 30 minutos

Se disputan dos tiempos de 15’ cada uno.



cada uno. No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se juegan los 30 minutos completos, independientemente de quién anote primero.

Tanda de penales si persiste la igualdad

Si al finalizar la prórroga el marcador sigue empatado, el campeón se define por penales.



Cada equipo ejecuta una serie de cinco lanzamientos.



Si al cabo de esos cinco remates continúan igualados, se pasa a muerte súbita: un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle.



Alianza suena con la estrella 20 (Alianza FC).

El equipo que gane la tanda de penales, si se llega a esta instancia, será proclamado campeón del Apertura 2025 y levantará el trofeo en el césped del “Mágico”.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Firpo vs. Alianza por la final del Apertura 2025?

Día: sábado 20 de diciembre de 2025



Hora: 6:15 p.m. (hora de El Salvador)



Estadio: Jorge "Mágico" González, San Salvador



Jorge “Mágico” González, San Salvador Torneo: Final – Primera División, Torneo Apertura 2025