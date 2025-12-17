Junto a Kimmich y Willian Pacho: Alexis Gamboa recibe la noticia que lo pone en la mira de Europa y maravilla a Alajuelense

Una noticia inesperada sacudió el entorno de la Liga Deportiva Alajuelense luego de que Alexis Gamboa apareciera en un ranking internacional junto a figuras de talla mundial como Joshua Kimmich y Willian Pacho.

El defensor de Alajuelense recibió un reconocimiento que lo proyecta más allá del fútbol nacional, despertando atención en Europa y generando sorpresa entre la afición manuda.

ver también ¿Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde ante Saprissa por la final de ida del Apertura 2025?

La noticia que pone a Alexis Gamboa en la mira de Europa

Según lo que publicó el periodista Tomás Fonseca, el zaguero rojinegro figura como el futbolista número 21 del mundo en una medición que evalúa a los defensas centrales con mayor carga de minutos disputados a nivel de clubes y selección. En dicha lista también aparecen jugadores de la talle de Kimmich, Willian Pacho y Vinicius Jr.

Tweet placeholder

De acuerdo con la publicación, la información proviene del CIES Football Observatory, organismo especializado en análisis y estadísticas del fútbol mundial, Gamboa acumula 61 partidos disputados y un total de 5.239 minutos en cancha en el último año.

ver también Alexis Gamboa necesitó solo 8 palabras para espantar los fantasmas de Alajuelense en finales mientras espera por Saprissa o Cartaginés

El estudio resalta que Gamboa es el 9no defensor central con más minutos jugados en el planeta, tomando en cuenta competiciones locales, torneos internacionales y partidos con la Selección Nacional, un dato que confirma su regularidad y alto nivel competitivo.

Publicidad