“No hay voluntad”: Pablo Lavallén explota y apunta contra la Liga Nacional de Honduras

El director técnico de Marathón, Pablo Lavallén, comienza a demostrar todo su temperamento en su regreso a Honduras.
El estratega argentino ya fue expulsado en el clásico que perdió ante Real España y ahora, tras un nuevo encuentro donde no ganó, volvió a apuntar contra la Liga y sus arbitrajes.
ver también
La última decisión y la evaluación del Alverca FC de Vinicius Jr con Julián Martínez en Portugal que alegra a Honduras
Pablo Lavallén explota en conferencia de prensa
El empate 1-1 entre Olancho FC y Marathón no dejó nada contento a Pablo Lavallén que nuevamente se sintió perjudicado.
Según el DT el Monstruo el cuerpo arbitral volvió a perjudicarlos y fue por eso que no dudó en criticar a todos en conferencia de prensa.
“El fútbol hondureño no se puede permitir más tener un torneo en donde todas las fechas hay situaciones de queja arbitral”, comenzó.
Para Lavallén las autoridades de la Liga deberían poner cuánto antes tecnología que ayude a los árbitros.
“Por el bien del fútbol hondureño habría que poner alguna medida. O VAR, o monitor, alguien que esté mirando, un cuarto árbitro que esté mirando un monitor y que pueda llamar al árbitro, que lo puedan rever. No es tan difícil, lo que no hay es voluntad“, apuntó.
ver también
El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado
Lavallén es consciente que su equipo ha dejado algunas dudas en los partidos importantes del semestre.
El ´Monstruo´ si bien es segundo lugar del Apertura, no ha podido vencer en los clásicos ante Real España y Motagua ni tampoco a un contendiente como Potros.
Los verdes enfrentarán a Olimpia el próximo sábado 30 de agosto en San Pedro Sula y buscarán el primer lugar.
Sobre la llegada de Rubilio Castillo
El DT de los “Panzas Verdes” también fue consultado por el fichaje estrella en ataque de Román Rubilio Castillo.
“Es un jugador ya muy probado en el fútbol hondureño. Estuvo en el fútbol del exterior hasta hace muy poquito. Sabemos que tiene una suspensión y que no lo vamos a tener seguramente un par de fechas, pero ese tiempo le va a servir a él para conocernos a nosotros como cuerpo técnico, a sus compañeros y seguramente cuando esté a disposición, nos va a dar mucho”.