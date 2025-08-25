Kervin Arriaga da la noticia que Reinaldo Rueda y Levante tanto querían escuchar

El mediocampista Kervin Arriaga se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la Selección de Honduras.

El ´Misilito´ se ganó el puesto como el jugador más importante del mediocampo catracho y sus buenas actuaciones permitieron que pudiera fichar por Levante UD de LaLiga.

Sin embargo, su llegada al cuadro granota no ha sido la esperada debido a una lesión que le ha impedido debutar al inicio de la temporada.

Kervin Arriaga da el mensaje que Honduras quería escuchar

Dicha lesión ha despertado preocupación en la ´H´ ya que para el inicio de las Eliminatorias su presencia está más que en duda.

El malestar de Kervin es en el recto femoral izquierdo y por eso no pudo ser parte del partidazo que Levante perdió 2-3 ante FC Barcelona.

Pese a ello, en las últimas horas ha sido el propio Kervin Fabián que se ha encargado de dar un escueto pero esperanzador mensaje.

El jugador compartió en las historias de su instagram oficial que está muy cerca de regresar a las canchas.

“Más cerca de volver”, escribió Arriaga Villanueva dejando claro que pronto estará disponible tanto para su club como para su selección.

De esta manera los tiempos de recuperación se estarían cumpliendo ya que siempre se informó que esperaban que Arriaga regresara para la Jornada 3 o 4 de LaLiga.

Es así como el volante apunta a reaparecer a nivel de clubes ante Real Betis del próximo 13 de septiembre.

Todo indica que Arriaga no estará disponible para el inicio de las Eliminatorias para Honduras donde enfrentará a Haití y Nicaragua, pero será Reinaldo Rueda quién decida esa situación.

Por su parte Jon Olasagasti ya se incorporó a los entrenamientos de Levante, situación que es una buena señal ya que el mediocampista también estaba lesionado del recto femoral izquierdo.

El jugador por lo pronto no ha sido inscrito en LaLiga ya que el club decidió hacerlo hasta que esté recuperado de su lesión.