“Dejémonos de joder”: Jeaustin Campos explota como nunca y señala por primera vez al culpable del fracaso ante Xelajú

Real España no sale de la crisis en que se metió, no solo la eliminación de la Copa Centroamericana golpeó a La Máquina, en la Liga Nacional de Honduras también cayeron el fin de semana ante Juticalpa 4-3.

Jeaustin Campos salió molesto porque Ramiro Rocca les metió un gol con la mano y tambié recordó al culpable de la eliminación del torneo de Concacaf, del cual está castigado y no se había podido pronunciar.

ver también Lo confirman: Everardo Rose se aleja de Panamá y puede fichar por un impensado grande de Centroamérica

¿Quién es el culpable de la eliminación de Real España de la Copa Centroamericana?

“Yo asumo mi responsabilidad, el equipo juega bien, jugó bien el miércoles (vs. Xelajú), en Juticalpa lo hizo bien, el problema lo tenemos en las dos áreas. Hacemos llegadas, tenemos el partido dominado, pero fallamos en un área y luego en la nuestra, así es imposible ganar”, aseguró.

Real España fue llenado de críticas por parte de la afición y periodistas por la forma en cómo se perdió y a todos ellos les mandó un mensaje.

“Dejémonos de excusas de que, ¡ay no, el cambio! ¿por qué sacas a este o al otro? Faltaban 15 segundos en Guatemala y por eso no estamos en la final, en los últimos 45 segundo tuvimos tres ocasiones para despejar y terminar el partido, en la quinta oportunidad metimos el gol, realizamos 27 ocasiones de gol y nos llegaron diez”, comentó.

Campos acepta su grado de culpa y defiende todo lo que se hizo en Guatemala, considera que el planteamiento fue el correcto y que Xelajú corrió con suerte.

Publicidad

Publicidad

ver también Fracasó en la Copa Centroamericana 2025: el grande de la región que quiere sacar a Chucho López de Xelajú MC

“Xelajú tuvo dos ocasiones de gol, una que pegó en el poste, la otra la sacó Buba, metieron tres delanteros, pasamos a la línea de cinco, para que estuviésemos cubiertos, en seis minutos no pasó nada, entonces ¡qué carajos me están hablando a mi sobre el sistema! ¡Dejémonos de joder! Yo asumo toda la responsabilidad, el plantes es joven y se debe asumir, pero no jugamos mal”, señaló.

A Jeaustin ya solo le queda el torneo de Liga Nacional por competir y sabe que su obligación es ganarlo.

Publicidad