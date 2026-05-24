Motagua vs. Marathón EN VIVO: minuto a minuto de la gran final del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras

Motagua y Marathón se enfrentan en la gran final del fútbol hondureño.

La cancha del estadio Nacional luce impecable para la disputa de la gran final. Foto: Deportes TVC.

Todo está listo para definir al nuevo campeón del Clausura en la Liga de Honduras. Motagua recibe la visita del Monstruo Verde en el "Chelato" Uclés.

Motagua y Marathón miden sus fuerzas para definir al nuevo campeón de la Liga Nacional de Honduras en el Clausura 2026. El estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa será el escenario del intenso pulso.

La final de ida culminó con un emocionante 1-1 el jueves anterior en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula. Jhon Kleber anotó desde el punto penal para las Águilas, pero Brian Farioli puso el empate en el último suspito del partido.

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Ahora, el Ciclón Azul contará con el estadio completamente lleno, el apoyo de su afición será durante los 90 minutos con el objetivo de alzar el título número 20 en su historia.

Sin embargo, los dirigidos por Pablo Lavallén llegan con la ilusión intacta para hacerse de su décimo título en la historia con el recuerdo de Orinson Amaya (QDDG) en sus memoria.

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¿A qué hora y por dónde ver la gran final Motagua vs. Marathón?

El juego está programado para dar inicio a las 5:00 de la tarde (hora de Honduras) de este domingo 24 de mayo y será transmitido por el canal, app y web de Deportes TVC.