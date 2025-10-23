Eduardo Espinel sentenció a Machillo Ramírez y tiene a Alajuelense complicado para su visita a Honduras

En su ADN está salir a proponer en cualquier cancha que se presente, ya sea Honduras o fuera del país, Olimpia es el que busca manejar el partido a su conveniencia.

En las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 no fue la excepción y Eduardo Espinel se sacó una jugada maestra que sentenció al Machillo Ramírez en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Qué hizo Eduardo Espinel que golpeó a Machillo Ramírez?

Al minuto 72′, Espinel en busca de ese gol de visitante que ayuda en este tipo de series tuvo una jugada maestra con un doble cambio que soprendió a Machillo Ramírezy Alajuelense.

El uruguayo metió a Marcos Montiel y Jerry Bengtson, salieron Agustín Mulet y Yustin Arboleda… Lo que cambió el partido vino al minuto 73′.

Tan solo un minuto en la cancha, Montiel marcó el gol que Olimpia tanto buscaba en Costa Rica. Tras un tiro de esquina de Jorge Álvarez y un cabezazo de Jorge Benguché, el mediocampista llegó a empujar la pelota para marcar el 0-1.

Este fue un duro golpe para Alajuelense que vuelve a repetir la historia como contra Motagua y recibió un gol de local. Ahora le tocará visitar a Honduras y marcar, porque si no puede ser lo que defina la serie.

Al 87′ La Liga empató gracias a Anthony Hernández que sacó un zapatazo de zurda y venció a Edrick Menjívar, pero el daño ya estaba hecho en el Alejandro Morera Soto. La serie quedó 1-1 en la ida.

