Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“Un hablador”: desde Costa Rica hacen arder a Motagua con las palabras que nadie esperaba a favor Alajuelense y Saprissa

Cartaginés derrotó a Motagua con un error de Marlon Licona y desde Costa Rica no perdonan al Ciclón. Esto recuerda de Alajuelense y Saprissa.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Duro mensaje el que ha recibido Motagua luego de caer ante Cartaginés.
Duro mensaje el que ha recibido Motagua luego de caer ante Cartaginés.

Motagua cayó 1-0 ante el Cartaginés, los minutos finales volvieron a ser lapidarios para el equipo de Javier López que ahora tiene que remontar el próximo martes si quiere estar en la Champions Cup de Concacaf 2026.

En Costa Rica se fueron en contra de un jugador en particular del Cicló y esto por unas palabras que dejó contra Alajuelense en la fase de cuartos de final del torneo.

Desde Costa Rica hacen arder a Motagua y defienden a Alajuelense y Saprissa

El periodista Ferlin Fuentes, no se guardó nada tras la derrota de Motagua y se fue encontra deLuis Ortíz, aquero que contra Cartaginés fue suplente por Marlon Licona.

Licona cometió un error que le costó la derrota a Motagua y Fuentes no dudó en enviar un mensaje duro para el Azul Profundo.

“Pensé que era el porterito hablador del Motagua. Pero no, lo cambiaron. Grave error del arquero en este gol”, fue lo que escribió Ferlin.

Tanto Luis Ortíz como Marlon Licona se fueron criticados de Costa Rica.

Tanto Luis Ortíz como Marlon Licona se fueron criticados de Costa Rica.

Publicidad

En Costa Rica no cayó nada bien las palabras de Luis Ortíz cuando dijo que “Ellos no son Saprissa, nadie mete”, criticando a Alajuelense que los terminaría echando de la Copa Centroamericana.

Motagua tiene una última chance de estar en la Champions Cup de Concacaf el próximo jueves 28 cuando reciba a Cartaginés en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Motagua amenaza: Denis Meléndez dice a Cartaginés lo menos pensado
Honduras

Motagua amenaza: Denis Meléndez dice a Cartaginés lo menos pensado

A Javier López le preguntaron si le gustaría dirigir en Costa Rica y su respuesta fue contundente
Honduras

A Javier López le preguntaron si le gustaría dirigir en Costa Rica y su respuesta fue contundente

Motagua no lo puede creer: esto dijo Marlon Licona tras su error que costó la derrota ante Cartaginés
Honduras

Motagua no lo puede creer: esto dijo Marlon Licona tras su error que costó la derrota ante Cartaginés

Luis Palma sorprende a toda Honduras con el talento que nadie le conocía: llegó a 100 mil reproducciones
Honduras

Luis Palma sorprende a toda Honduras con el talento que nadie le conocía: llegó a 100 mil reproducciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo