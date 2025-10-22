“Un hablador”: desde Costa Rica hacen arder a Motagua con las palabras que nadie esperaba a favor Alajuelense y Saprissa

Motagua cayó 1-0 ante el Cartaginés, los minutos finales volvieron a ser lapidarios para el equipo de Javier López que ahora tiene que remontar el próximo martes si quiere estar en la Champions Cup de Concacaf 2026.

En Costa Rica se fueron en contra de un jugador en particular del Cicló y esto por unas palabras que dejó contra Alajuelense en la fase de cuartos de final del torneo.

Desde Costa Rica hacen arder a Motagua y defienden a Alajuelense y Saprissa

El periodista Ferlin Fuentes, no se guardó nada tras la derrota de Motagua y se fue encontra deLuis Ortíz, aquero que contra Cartaginés fue suplente por Marlon Licona.

Licona cometió un error que le costó la derrota a Motagua y Fuentes no dudó en enviar un mensaje duro para el Azul Profundo.

“Pensé que era el porterito hablador del Motagua. Pero no, lo cambiaron. Grave error del arquero en este gol”, fue lo que escribió Ferlin.

Tanto Luis Ortíz como Marlon Licona se fueron criticados de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

En Costa Rica no cayó nada bien las palabras de Luis Ortíz cuando dijo que “Ellos no son Saprissa, nadie mete”, criticando a Alajuelense que los terminaría echando de la Copa Centroamericana.

Motagua tiene una última chance de estar en la Champions Cup de Concacaf el próximo jueves 28 cuando reciba a Cartaginés en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Publicidad

Tweet placeholder