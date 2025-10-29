Eduardo Espinel responde esto a Machillo Ramírez y confirma la noticia que Olimpia estaba esperando para enfrentar a Alajuelense

Eduardo Espinel habló en la previa de la semifinal de vuelta entre Olimpia y Alajuelense, el global está 1-1 y la moneda está en el aire para que se defina el jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

El estratega merengue valoró mucho en conferencia de prensa el trabajo del equipo, respondió a Machillo Ramírezsobre el favortimos que les dio y también confirmó el regreso de una de sus figuras que se perdió la ida por lesión.

ver también Alajuelense recibe desde Honduras la respuesta por el fichaje de Droopy Gómez en el peor momento de Motagua

¿Qué dijo Eduardo Espinel antes de jugarse todo ante Alajuelense?

¿Qué puede cambiar para este partido con respecto a la ida?: “Con respecto a lo que puede suceder, puede ser similar, son dos equipos que no especulan y más en estas instancias que cada detalle será determinante. Va a ser un partido intenso, el equipo contrario va a atacar el arco de enfrente. Tenemos que estar preparados, los jugadores lo saben”.

¿Cómo maneja las ausencias que tiene, Jorge Álvarez y Yustin Arboleda?: “Desde que terminó la ida ya estaban las preguntas de las ausencias, siempre tratamos de tener un equipo por encima de las individualidades, no me preocupa tanto porque trabajamos con los que están. Nuestra experiencia dice que nuestros jugadores rinden cuando se les exige”.

¿Tiene claro el 11 para clasificar a la final?: “El equipo lo tengo hace días, por supuesto hay que trabajar e ir viendo el día a día, pero un entrenador va adelantandose, pero en línea generales sí, ya lo tengo en la cabeza”.

Y confirmó: “Jamir Maldonado estará convocado, hoy entrenó con un vendaje porque existen esta clase de cosas, en la época de nosotros no existían esto para calmar los dolores. Eso sí, estará dentro de los 23 para intentar conseguir el objetivo”.

Publicidad

Publicidad

Jamir Maldonado está convodado para la vuelta ante Alajuelense.

Mañana el estadio estará lleno ¿Qué espera del aficionado de Olimpia?: “La expectativa es la que es, ya todo está vendido. A mí cada partido la afición no me deja de sorprender, el hincha de Olimpia llena la gradería y desde el minuto cero catantando hasta el 90, te motiva. Será el jugador número 12 para conseguir el objetivo y no defraudar a la gente”.

Publicidad

Machillo Ramírez dijo que Olimpia es favorito, ¿está de acuerdo?: “Respeto la opinión de los colegas, pero como siempre digo, no se si somos favoritos, pero si tenemos la obligación de ganar el partido. Lo saben los jugadores y todos los que estamos aquí. Más allá de ser favoritos o no, la historia lo marca. No podemos especular, si no salir a ganar, porque si especulamos perdemos. Esperamos imponernos nosotros”.

Publicidad

ver también Javier López señala al verdadero culpable de la crisis de Motagua y sorprende con lo que dice de Alajuelense

¿En qué punto llega Olimpia?: “Estamos en buen nivel a pesar del desgaste que hay, nos encontramos en un momento positivo. Siempre he dicho más allá del 11 que uno presente es el equipo, en el los últimos partidos hemos encontrado eso y te potencia”.

Publicidad

Olimpia se juega todo contra Alajuelense el jueves 30 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Tweet placeholder

Publicidad