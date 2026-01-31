“Nos exige”: desde el América dejan un recado a toda Concacaf y que no gustará mucho al Olimpia

América llega a Honduras el martes de 03 de febrero para enfrentar al Olimpia en la primera ronda de la Concachampions 2026. El más ganador de México llega a Honduras como el gran favorito a avanzar en la eliminatoria.

Desde Coapa tienen una deuda pendiente en el torneo de Concacaf y uno de sus jugadores ha dejado un mensaje que no gustará a Olimpia, ya que los americanistas buscan eliminar a cualquier equipo que se les ponga por enfrente, su primer escollo es el 40 veces campeón catracho.

América, enfocado en ganar la Concachampions 2026 sobre cualquier rival

Sebastián Cáceres, defensor uruguayo fue el encargado de dar el mensaje que toda Concacaf está pendiente, ya que asegura que vienen por el campeonato sin importar el rival que tengan en frente.

“Sabemos que debemos aspirar a ganar todas las competencias, principalmente la Concacaf, se lo debemos al dueño del equipo y a la afición. Estamos enfocados en ello, es algo que se nos exige, por la importancia de tener un título internacional para trascender”.

Y agregó de forma contundente: “Estamos muy enfocados en ganar la Concacaf, es algo que tenemos pendiente y vamos a trabajar con todo lo que tenemos para lograrlo”.

Antes de enfrentar a Olimpia, América va a enfrentar a Necaxa por la Liga MX y recordemos que es junto a Cruz Azul el equipo más ganador de la Copa de Campeones, con siete títulos cada uno, las Águilas no levantan este trofeo desde 2016, una sequía que intentarán terminar en esta edición del torneo.

