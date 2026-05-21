Alajuelense en vilo: la decisión de Joseph Joseph que acercaría a Bryan Ruiz al cuerpo técnico de Ismael Rescalvo

El fracaso en el Clausura 2026 dejó secuelas en Liga Deportiva Alajuelense, donde la directiva y el cuerpo técnico consideran necesaria una reestructuración del plantel.
Actualmente, Ismael Rescalvo trabaja en la incorporación de futbolistas que le den un nuevo impulso al equipo y permitan corregir los errores que marcaron el torneo anterior.
Bajo este panorama, Joseph Joseph, presidente de Alajuelense y propietario a título personal de Sarchí, tomó la decisión de nombrar a Joel Bravo como nuevo entrenador del club filial.
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Bryan Ruiz, una opción para el cuerpo técnico de Alajuelense
Aunque Bryan Ruiz sonaba como candidato para dirigir a Sarchí, el nombramiento de Joel Bravo podría abrirle otro camino dentro de Alajuelense.
El exseleccionado nacional tendría opciones de integrarse al primer equipo rojinegro, especialmente porque el gerente deportivo Carlos Vela busca sumar al cuerpo técnico perfiles ligados a la casa.
Bryan Ruiz – Alajuelense
¿Un nuevo movimiento en Alajuelense? Junior Díaz define su futuro
Según informó el periodista Kevin Jiménez, Junior Díaz es una de las opciones que maneja Alajuelense para incorporarse como asistente técnico.
Sin embargo, el exjugador también tiene una oferta de Escorpiones para asumir como entrenador, por lo que deberá definir su futuro en los próximos días.
Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X
Datos claves
- Joseph Joseph, presidente de Alajuelense y propietario de Sarchí, nombró a Joel Bravo como nuevo entrenador del club filial.
- Aunque Bryan Ruiz era candidato para dirigir a Sarchí, el cambio de planes podría abrirle espacio dentro del cuerpo técnico del primer equipo rojinegro.
- El gerente deportivo Carlos Vela busca incorporar perfiles ligados a la casa, por lo que el exseleccionado nacional aparece como una opción para fortalecer el proyecto deportivo de Alajuelense.