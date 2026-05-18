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Jerry Bengtson toma postura sobre su futuro y Olimpia le da sorpresiva respuesta

El máximo goleador en la historia de Olimpia ya habría tomado la decisión que impacta al club, pero de momento sigue esperando una respuesta de la directiva.

José Rodas

Por José Rodas

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Jerry Bengtson habría vivido su último torneo con el Olimpia de Eduardo Espinel. Foto: X Olimpia.
Jerry Bengtson habría vivido su último torneo con el Olimpia de Eduardo Espinel. Foto: X Olimpia.

Jerry Bengtson se quedó sin contrato con Olimpia tras haber finalizado el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y su futuro podría dar un giro inesperado de cara a la próxima temporada.

Los últimos reportes señalan que, el jugador desea continuar con el cuadro Merengue; sin embargo, desde la directiva no existe un consenso para hacer una oferta de renovación al goleador histórico.

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Así lo dio a conocer el periodista Álvaro de la Rocha, quien precisó que las máximas autoridades del club están evaluando la continuidad o no del jugador de 39 años.

“Primera vez en muchos años, Club Olimpia Deportivo evualúa seriamente la continuidad de Jerry Bengtson. El máximo goleador histórico de Liga Nacional se quedó sin contrato y en los ‘Blancos’ no hay consenso del todo para ofrecerle renovación”, escribió de la Rocha.

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Bengtson apenas pudo anotar tres goles en el último torneo, cifras que lo dejan por debajo de lo que busca el Olimpia para la siguiente temporada en la que tendrá competencia internacional.

De momento, el club no ha hecho oficial ni una sola baja, pero los rumores señalan una limpieza de al menos 10 bajas con el objetivo de renovar por completo las diferentes zonas del campo.

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En síntesis

  • Bengtson quiere renovar con Olimpia
  • Desde la directiva del club, no hay consenso para garantizar su continuidad
  • El jugador ya tiene 39 años y la idea es renovar el plantel
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