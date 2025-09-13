Eduardo Espinel explota contra la Federación de Honduras y da a conocer lo que toda Costa Rica quería escuchar

Olimpia regresó a la actividad en el Apertura 2025 y salió victorioso 3-2 ante Génesis en el Estadio Morazán.

El triunfo le permite al ´León´ adueñarse del liderato del torneo en Honduras pero no todas fueron buenas noticias.

Las lesiones de Edwin Rodríguez y Edrick Menjivar fueron la nota negra para Olimpia y para la Selección de Honduras.

Eduardo Espinel explota contra la FFH y Costa Rica está atento

Debido a las lesiones de dos de sus figuras, el DT de Olimpia, Eduardo Espinel hizo su descargo en conferencia de prensa y apuntó contra la Liga y la Federación.

“Por un lado la felicidad del triunfo, pero muy amargado por las lesiones, caliente, un poco de todo. Esto lo preveíamos, no hay forma de jugar así al fútbol, se destruyen a los jugadores y esa es la amargura que tenemos”.

El estratega charrúa, que también piensa en el cruce de Copa Centroamericana ante Cartaginés, continúo en esa línea y redobló la apuesta.

“Llamo a la reflexión a aquellos que ponen jornadas de liga en las fechas FIFA, es una locura; no hay forma de planificar. Los jugadores no pueden rendir al máximo. No sé si es casualidad, pero tres jugadores de la selección se lesionan (…) precisamos que nos ayuden de la federación, no se puede exigir a los jugadores el alto rendimiento y menos acá que no tenemos las armas para recuperar a los jugadores o las comodidades suficientes. Hoy no puedo disfrutar este triunfo”.

Espinel también detalló cada una de las lesiones que tendrían sus figuras y demostró estar sumamente preocupado por el tiempo que puedan estar de baja.

“En principio Edrick (Menjivar) sintió una contractura, un tirón ojalá que sea eso. Jorge (Álvarez) sufrió contractura en el aductor y siguió jugando porque no teníamos más cambios y lo de Edwin es un problema en el pie que tuvo un inconveniente. No es solo un estrés y desgaste físico, sino mental. Nosotros tratamos de aportar, pero esto podría perjudicar también a la Selección”.

Por lo pronto Menjivar y Rodríguez se harán exámenes médicos en el transcurso de las horas para determinar el tiempo que estarán de baja.

Lo cierto es que el caso del volante es el que más preocupa ya que una fractura en el quinto metatarsiano lo dejó afuera del todo el primer semestre de 2025.

Olimpia enfrentará dentro de una semana y media a Cartaginés en los cuartos de final de la Copa Centroamericana por lo que las bajas en efecto podrían perjudicarlos de gran manera en la búsqueda del gran objetivo internacional.

