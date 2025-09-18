“Surgirán críticas”: Olimpia recibe la notificación que estaba esperando en la Liga Nacional de Honduras

Olimpia lo perdía 0-1 ante Olancho FC y el partido tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias que cayeron el miércoles por la noche en Tegucigalpa.

El estadio Nacional Chelato Uclés estaba lleno de lagunas por tanta agua y Said Martínez aseguró que no se podía jugar más.

La Liga Nacional tomó la derminación de jugar el jueves por la mañana (10:00 A.M). El juego fue suspendido al minuto 6 del segundo tiempo.

Olimpia recibe la noticia que quería escuchar

Tras el incidente, la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) se pronunció sobre el estado de la cancha.

En el comunicado, aseguran que esta cantidad que cayó no fue normal y que por la remodelación del estadio se hicieron esta clase de lagunas.

Lo que si afirman es que el inmueble va a estar listo para este jueves en la reanudación del juego Olimpia vs Olancho FC.

Comunicado de Condepor para Olimpia y Olancho

“Tras la suspensión del partido entre Olimpia y Olancho FC al minuto 6 del segundo tiempo debido a la fuerte lluvia en la capital, la cancha híbrida del Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” comienza a evidenciar la efectividad de su sistema de drenaje.

Una vez suspendido el compromiso, este es el estado actual de la cancha: como puede observarse, el sistema de drenaje ha cumplido su función, permitiendo que el agua se evacúe y que el terreno de juego recupere rápidamente sus condiciones. Por ello, no dudamos que mañana, cuando se reanude el partido entre Olimpia y Potros FC, los jugadores podrán competir en una cancha en óptimas condiciones.

Seguramente surgirán críticas por la acumulación de agua en la cancha híbrida de Tegucigalpa, un hecho inédito en este escenario. Aclaramos a la población que se trata de su sistema de drenaje de los mejores, diseñado para recibir y conducir grandes cantidades de agua, no de tuberías abiertas.

Las intensas lluvias de más de una hora continua en la capital provocan que momentáneamente el agua permanezca en superficie mientras el sistema cumple su función de evacuación gradual. Con tal volumen de lluvia, cualquier cancha colapsaría; las híbridas, en cambio, se recuperan rápidamente y protegen la inversión”.