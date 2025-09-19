DT del Levante confirma la noticia que Honduras tanto esperaba escuchar sobre Kervin Arriaga en la Liga Española

Kervin Arriaga ya sumó sus primeros minutos como jugador delLevante en el empate 2-2 contra el Real Betis.

“El Misilito”, que ya está recuperado de su lesión, ya sumó tiempo de juego y ahora su DT, Julián Calero, ha confirmado una noticia que Honduras deseaba escuchar.

El técnico español se sentó en conferencia de prensa antes de jugar ante Girona de local y valoró la actuación de Kervin y lo que pasará para ese cotejo.

¿Qué decisión ha tomado Julián Calero con Kervin Arriaga?

El DT de Levante destaca mucho la fortaleza del hondureño y aseguró el sábado va a tener minutos, pero todavía no de titular.

Lo que alegra a toda Honduras es que Calero tenga mucho en consideración a Arriaga por lo que le puede ofrecer dentro del terreno de juego.

“Fueron minutos en los que estábamos todos un poco debilitados. Es un tío atlético, que no se arruga, que tiene buen trato con el balón y me gustaron esos minutos con personalidad. Tiene que ser un jugador muy importante. Fue el primer jugador que pedí que viniera, por su personalidad y cómo compite. Tiene una presencia importante y nos hace falta. Ha ganado físico, confianza y un poquito de terreno a la lesión, que la va olvidando poco a poco, y esperemos poderlo ir metiendo hasta que tenga la chance de jugar de inicio”.

Esta noticia cae muy bien a Honduras que sabe que necesita recuperar a Kervin Arriaga para los partidos de la Eliminatoria de octubre contra Costa Rica y Haití.

Levante juega este sábado 20 de septiembre a las 6:00 de la mañana hora catracha contra el Girona en el estadio Ciutat de València.

