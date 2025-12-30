De Comunicaciones a Xelajú: el traspaso que sacudiría el mercado de fichajes de Guatemala

Comunicaciones se encuentra en medio de una reestructuración para salir de una profunda crisis. Después de quedar en el último lugar de la tabla de posiciones en el Torneo Apertura 2025, los dirigentes decidieron dar un volantazo. Es urgente.

En primer lugar, se supo que todos y cada uno de los nombres están bajo la lupa, incluso aquellos que parecían intocables. Iván Franco Sopegno volverá a trabajar en las fuerzas básicas del equipo. En tanto, algunos futbolistas saldrán del equipo.

Así como nuevas caras llegarán a Los Cremas, otras figuras vestirán otros colores para iniciar su temporada 2026. Es el caso de Stheven Robles. Tendría ya definido su futuro y le pondría fin a su etapa en este club. Mal momento para hacerlo.

Stheven Robles abandonaría Comunicaciones para sumarse a Xelajú MC

Según informó el sitio Canteranos a través de su cuenta oficial de Instagram, el Pelón tiene todo listo para pasar del equipo blanco a Xelajú. No vestirá más la camisola que llevó durante toda su carrera. Se lo llevará Roberto Hernández.

“A falta de confirmación oficial, Stheven Robles estaría llegando a Xelajú MC. El Pelón le pondría fin a su etapa en el club de toda su vida, en el peor momento de su historia”, reza el posteo con el que la página dejó trascender la información.

Robles disputó un total de 322 partidos, dentro de los cuales pudo anotar ocho goles y otorgar 21 asistencias. Para la más reciente temporada, fueron 11 juegos sin anotaciones ni pases determinantes, con una suma de 906 minutos en cancha.

