Motagua vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

La vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ya están aquí y el Fútbol Club Motagua buscará sellar el batacazo que inició el martes pasado en Costa Rica.

El ‘Azul’ recibe este martes al bicampeón del torneo, la Liga Deportiva Alajuelense, en el duelo que clasificará a uno a las semifinales del torneo.

¿Cuándo juega Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

El partido de vuelta por los 4tos de final de la Copa Centroamericana entre Motagua y Alajuelense está programado para las 8:00 pm de este martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

¿Dónde ver EN VIVO Motagua vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

El encuentro de los cuartos de final se transmite por dos vías: por streaming a través de la plataforma de Disney+ que traerá el encuentro para toda Centroamérica, y también estará disponible por la señal de ESPN.

¿Cómo llega Motagua?

El ´Ciclón´ llega como gran favorito para avanzar en la serie tras haber ganado el partido de ida 1-0 con el agónico e histórico gol de Mathías Vázquez.

Los dirigidos por Javier López además tendrán el regreso de tres futbolistas que no pudieron estar en el primer partido por sanción: Cristopher Meléndez, Luis Santamaría y Ricky Zapata.

Eso sí, no contarán con su capitán Marcelo Santos que fue expulsado en el partido de ida.

Sumado a eso, Motagua espera un auténtico llenazo en el Estadio Nacional ya que la gradería principal y de mayor capacidad también ha sido habilitada para el partido contra los “Manudos”.

¿Cómo llega Alajuelense?

Por su parte en el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez todo parece ser caos en la previa al duelo que define su futuro internacional.

Alajuelense encara el partido en medio del escándalo disciplinario de Creichel Pérez y John Paul Ruiz que fueron separados del plantel.

A esas bajas, se le debe sumar la del lateral izquierdo Ronald Matarrita que fue expulsado en el encuentro de ida.

