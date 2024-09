Motagua volvió a celebrar y lo hizo tras imponerse 3-0 a Juticalpa por la octava jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras, resultado que sin duda llena de confianza al equipo y en especial al entrenador Diego Vásquez, que nuevamente dejó un dardo, pero ahora a los que lo criticaban meses atrás.

Vásquez no tardó en mostrar su molestia, porque después de dar las virtudes de su plantel ante los canecheros, no dudó en dejar un contundente mensaje a los “expertos” que han criticado al equipo, aunque de manera sarcástica dijo que están desaparecidos en los últimos meses.

El análisis de Diego Vásquez

Hemos tenido que estar haciendo rotaciones, cambios de sistema, tenemos que estar atentos para tomar buenas decisiones, creo que el equipo ha hecho buenos partidos, está manejando el trámite del partido así como se hizo, Juticalpa no es fácil, Génesis bastante bien.

El dardo a los críticos de Motagua

En cuanto a lo otro nos llama la atención porque parece que algunos se tomaron vacaciones, llevan como cinco o seis días de vacaciones los genios de la táctica que hablan en redes, tampoco me gusta decir mucho, me llama la atención que están callados.

Lo que hay que mejorar en Motagua

Siempre hay margen de error para mejorar, no es un tema menor jugar dos torneos, son dos frentes, no es nada fácil, hay que ver eso, es un factor importante, estamos muy bien, si solo sacas el torneo local te acepto que debemos tener mejor puntuación, pero no lo podemos dejar de lado, los dos torneos se juegan en la misma semana.

Lo positivo y negativo de Motagua

Lo que más me gusta es estar peleando arriba, es complicado, los jugadores traen carga anímica y mental, eso es lo que me ha gustado. Después nos hicieron goles fáciles, estos últimos dos mantuvimos el arco en cero, siempre hay detalles para seguir mecanizando.