¿Por indisciplina? Pablo Lavallén lo borró y Marathón toma la decisión que nadie esperaba

Marathón está apretando arriba de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras y antes de enfrentar a Motagua, dio una noticia que nadie esperaba.

El club dio de baja a uno de los jugadores que la afición más quería y se dio a conocer el motivo de su salida.

¿Qué jugador se fue del Marathón antes de enfrentar a Motagua?

A través de sus redes sociales, Marathón hizo oficial la salida de Iván “El Chino” López, esto a petición de Pablo Lavallén.

Tres torneos tenía Iván en el club verdologa y tras mutuo acuerdo con la directiva, decidió quedar fuera, aunque todo indica que fue por decisión técnica, López sufre de una dura lesión.

“Gracias por defender con entrega y pasión los colores de nuestra Institución. Mucha suerte en tus próximos proyectos, Iván López”, dedicó Marathón en su comunicado de salida.

Una lesión en el talón de aquiles es uno de los motivos por los que “El Chino” se va de Marathón.

Aclarado el motivo de su salida de Marathón ¿Hubo indisciplina?

Orinson Amaya, presidente del Marathón, dio a conocer el verdadero motivo de sus salida y todo indica que fue petición de Pablo Lavallén.

“Es una decisión técnica. No iba a tener mucha participación por temas futbolísticos y eso se respeta. En Marathón somos abiertos para negociar con los jugadores y que se sientan bien. Agradecemos a Iván el tiempo que estuvo con nosotros y le deseamos lo mejor”.

Y agregó que no fue por un tema de indisciplina: “No, fueron cuestiones técnicas que solo el entrenador puede decidir según lo que necesite el equipo. El profe sabe qué tipo de jugador le sirve. Estamos apostando por tres jóvenes: Sevilla, Garden y Ávila, de 17 y 18 años. Darles oportunidad es el futuro de Marathón”, dijo a La Prensa.

