Tuvo polémica con Alajuelense, fue castigado por FIFA y ahora podría volver a Costa Rica con la selección de Honduras

Reinaldo Rueda tras finalizar los partidos de la fecha FIFA de octubre ante Costa Rica y Haití pidió que sus jugadores no se lesionaran para jugarse todo en noviembre camino al Mundial 2026.

La suerte no estuvo del lado del colombiano y dos de sus solados han caído, el primero fue Choco Lozano, quien se rompió el ligameto cruzado de la rodilla y también Luis Vega, que tiene problemas de tendinitis y necesita reposo.

En la lista también están las bajas ya confirmadas de Julián Martínez y Denil Maldonado, la pareja central titular de Rueda.

Honduras debe comenzar a buscar soluciones tanto en ataque como en defensa. Aquí es donde aparece un nombre que en Costa Rica conocen muy bien y que salió con polémica de la Liga Deportiva Alajuelense.

Ante una posible baja de Luis Vega, se han comenzado a manejar varias opciones, están Marcelo Pereira (Cartaginés), Devron García (Real España), Wesly Decas (Real España), Giancarlo Sacaza (Motagua), Leonardo Posadas (Hamburgo) y Henry Figueroa (Marathón).

Este último es el jugador en mención, todos recuerdan su paso por La Liga y ahora ha saltado la opción de poder volver a Costa Rica, pero con la camisa de la selección de Honduras.

Henry tiene experiencia en Eliminatorias Mundialistas, ya disputó las de camino a Rusia 2018 con Jorge Luis Pinto, ahora puede volver por las emergencia que tiene Reinaldo Rueda en la zona baja.

Honduras enfrenta a Nicaragua y Costa Rica en el cierre del camino al Mundial 2026 y en la lista podría estar, como opción, Henry Figueroa, todo depende de Reinaldo Rueda.

¿Por qué Henry Figueroa salió de Alajuelense y cuál fue el castigo de FIFA?

FIFA castigó a Henry Figueroa por evadir control antidopaje cuando jugaba en Alajuelense. A pesar de su corto pasó vivió una polémica que pocos olvidan en el club y tuvo que salir.

Figueroa adujo que su madre había fallecido y se marchó a Honduras huyendo del control, algo que en Alajuelense no conocían y que indignó mucho a los Manudos en aquel 2019.

Cuando jugaba para el Vida en 2022, FIFA lo castigo: “El equipo hondureño tiene en sus manos el documento que también indica el largo tiempo que el jugador hondureño estará fuera de toda actividad deportiva. La suspensión podría abarcar hasta los dos años”.

Henry Figueroa tuvo un paso fugaz por Alajuelense de Costa Rica.

Previamente a ser castigado por lo que pasó en Alajuelense, Figueroa tuvo un aventura por Marathón, luego en el Vida, cumplió su castigo para luego volver con Olancho FC y actualmente otra vez viste los colores del verdolaga.

Antes de llegar a Costa Rica, Figueroa había tenido un paso muy exitoso con Diego Vázquez en Motagua. En el Azul ganó varios títulos de Liga Nacional de Honduras.