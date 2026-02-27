José Francisco Molina es el nuevo DT de la Selección de Honduras: cuándo debuta y por cuánto tiempo firmó

Se terminó la espera y especulaciones. Este viernes 27 de febrero, José Francisco Molina fue anunciado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) como nuevo entrenador de la Bicolor para el proceso mundialista 2030.

José Francisco Molina fue el elegido por Francis Hernández, director deportivo español, que ha tomado su primera gran decisión. Este nuevo técnico llega tras el despido de Reinaldo Rueda.

La información inda que el contrato de José Francisco Molina lo vinculará a la Bicolor hasta 2030, trayendo su cuerpo técnico de confianza y seguro tendrá algunos ayudantes catrachos.

Destacado por haber sido portero en equipos como Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña y la selección española. Fue director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre 2018 y 2022 y ha tenido una destacada carrera técnica internacional.

Ha entrenado en India (Atlético de Kolkata), Hong Kong (Kitchee), México (Atlético de San Luis) y en la cantera del Villarreal.

¿Cuándo debuta José Francisco Molina en la Selección de Honduras?

José Francisco Molina tendrá su estreno al frente de la escuadra catracha en la próxima fecha FIFA. . El nuevo entrenador iniciará su ciclo en el amistoso vs Perú. La Bicolor viajará a España el 23 de marzo para jugar el 31.

Luego la FFH y Francis Hernández tendrá que ir confirmando los partidos amistoso que tendrá Honduras, que verá el Mundial 2026 por TV luego de todo lo que pasó en el proceso anterior.

Luego, en septiembre, debutará en torneo oficial en la Concacaf Nations League. Honduras espera que la decisión que ha tomado sea la correcta.

Datos clave

Nuevo técnico: el José Francisco Molina es oficialmente anunciando por Honduras, el pulso lo luchó con nombre como Pedro Troglio, Jesús Casas, Pablo Amo y Santi Denia.

Contrato: firmó un vínculo hasta el Mundial 2030 y busca devolver a Honduras a una Copa del Mundo tras la última que fue en Brasil 2014.

Debuta en marzo: será contra Perú, su primer rival que enfrentará en el estadio de Butarque, España.

