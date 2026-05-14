El exjugador de Olimpia reportó hace algunos años que tenía problemas con el acohol. Este día se rerpotó lo peor para la leyenda y sus familiares,

El fútbol hondureño está de luto, luego que este 14 de mayo se reportara la muerte del exmundialista hondureño Jorge “El Indio” Urquía, considerado por muchos como uno de los mejores delanteros en la historia de Olimpia.

Urquía falleció a los 79 años de edad tras sufrir un paro cardíaco, según informó Deportes TVC. En Honduras también jugó para el Atlético Indio y fue delantero del Mallorca y Alavés de España.

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Urquía es recordardo por asistir en un gol valioso contra Canadá tras darle la el balón a Roberto “El Macho” Figueroa para que este definiera y así vencer a Canadá y clasificar al Mundial de España 82 bajo el mando de “Chelato” Uclés.

El legendario futbolista nació en Comayagua, Honduras, el 19 de septiembre de 1946. Él comenzó su carrera en el Atlético Indio, pero en 1968 fichó por el Olimpia.

El periodista hondureño Óscar Flores expresó, a través de su cuenta de X, sus muestras de pesar.

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En ese equipo, “El Indio” logró anotar 40 goles y fue milticampeón con el albo; entre los títulos está la copa de campeones de Concacaf en 1972.

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Si bien, Urquía no logró disputar el Mundial con la Selección de Honduras, el exjugador es considerado como una leyenda y pieza vital para la clasificación.

Los mundialistas hondureños del 82 que ya fallecieron

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Roberto Bailey

En junio de 2011 el hondureño murió en un aparatoso accidente de tráfico.

“El Macho” Figueroa

Roberto Figueroa murió en mayo de 2020 a sus 61 años producto de un paro cardíaco.

Luis Cruz

El exlateral izquierdo murió en enero de 2021 tras sufrir complicaciones a causa del covid-19.

Celso Güity

Falleció en Miami, Estados Unidos el 12 de febrero de 2021 tras una batalla contra el cáncer.

José de La Paz Herrera

El eterno maestro “Chelato” Uclés fue el reponsable de llevar a Honduras al Mundial del 82 como DT. Murió en abril de 2021 por causas naturales.

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Jorge Urquía

El fallecimiento de “El Indio” Urquía fue confirmado el 14 de mayo de 2026. El jugador murió a caso de un paro cardíaco.