Comunicaciones vs. Antigua GFC: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Este sábado, comenzará la pelea por definir a los semifinalistas cuando Comunicaciones reciba la visita del actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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Ambos equipos vuelven a cruzarse en esta instancia seis años después y ahora lo hacen con el objetivo de estar en las semifinales del campeonato, en el que por el momento los panza verdes llegan con la ventaja de 3-2 sobre los cremas en el campeonato de Guatemala.

A qué hora juegan Comunicaciones vs. Antigua GFC

Comunicaciones y Antigua GFC se enfrentarán este sábado 2 de mayo, a las 6:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Cementos Progreso

Dónde ver EN VIVO el partido de Comunicaciones vs. Antigua GFC

Este juego de ida por los cuartos de final del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Tigo Sports y en Canal 11 de Albavisión.

Cómo llegan los Cremas

El equipo que dirige Marco Antonio El Fantasma Figueroa logró salvarse del descenso en la fase de clasificación y logró terminar en el cuarto lugar de la tabla. Además, llega con la motivación extra de darle una digna despedida al histórico José Manuel El Moyo Contreras que anunció el final de su carrera y sin duda ahora el equipo intentará que diga adiós con el título, por lo que debe remontar el 3-2 en contra de la ida.

Cómo llegan los aguacateros

El bicampeón nacional viene de menos a más en el campeonato, en el partido de ida del miércoles iban ganando 3-0, pero luego encajaron dos goles y el juego terminó 3-2, por lo que ahora deben tener cuidado para no dejarse remontar por los albos.

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Últimos resultados de los duelos Comunicaciones vs. Antigua GFC

29/4 — Antigua 3-2 Comunicaciones

19/3 — Comunicaciones 0-1 Antigua

Antigua 29/1 — Antigua 1-0 Comunicaciones

Comunicaciones 16/11/2025 — Antigua 3-1 Comunicaciones

Comunicaciones 13/9/2025 — Comunicaciones 0-3 Antigua

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Cuál es el criterio de desempate

El equipo que gane en el global avanzará a la siguiente fase, si hay empate en el agregado clasificará el mejor ubicado en la tabla en la etapa de clasificación, que en este caso es Comunicaciones (cuarto lugar). Con el 3-2 de la ida a favor de Antigua, a los cremas les basta con ganar por un gol para clasificar, mientras el bicampeón necesita por lo menos un empate.