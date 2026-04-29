Uno es amigo de Coutinho y otros ya se retiraron: los últimos jugadores que usaron la 10 en Olimpia de Honduras

Por la historia de Olimpia han pasado un sinfín de jugadores que llegaban al club con grandes cárteles, pero que nunca llegaron a destacar con el club que, por su grandeza en Centroamérica, exige lo mejor de sus talentos.

Una de las curiosidades es que, en la actualidad, el dorsal 10 en Olimpia está disponible. El último jugador que se atrevió a usar ese número fue el brasileño Yan Maciel que pasó sin pena ni gloria por el fútbol de Honduras.

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Si bien, en el inventario aparecen nombres que lograron levantar títulos con el club, su rendimiento dentro del terreno de juego no fue lo que la afición olimpista esperaba.

En Fútbol Centroamérica repasamos los últimos jugadores que han vestido el número 10 en Olimpia. Uno recordado solo por ser el amigo de Coutinho y la mayoría están retirados del fútbol.

Los últimos jugadores que han vestido la 10 en Olimpia

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Yan Maciel

El brasileño fue el último jugador que vistió la 10 con Olimpia. Se fue del club en 2024 anotando apenas tres goles en 37 partidos con el club. Actualmente juega para el FAS de El Salvador.

Maciel fue el último 10 que tuvo Olimpia. Foto: La Prensa.

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Matías Garrido

El jugador argentino de 40 años anunció su retiro del fútbol en 2026. En Olimpia jugó 41 partidos y anotó siete goles. Ahora, el jugador se dedica a su escuela de fútbol y es jugador de fútbol sala.

Matías Garrido durante su etapa en Olimpia. Foto: Grupo Opsa.

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Leandro Sosa

El uruguayo estuvo en Olimpia tan solo seis meses cuando el DT era Manuel Keosseián, pero tras la salida del DT, el jugador también salió del club. Actualmente juega para el Sporting Cristal.

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Sosa también tuvo un rendimiento regular con Olimpia. Foto: La Prensa.

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Leandro Motta

El brasileño llegó a Olimpia con grandes carteles del fútbol brasileño. Formó parte del Vasco Da Gama, Fluminense y Gremio. Todos lo recuerdan por ser el amigo de Philippe Coutinho, pero en Honduras nunca debutó con Olimpia en Liga Nacional, solo en Copa Presidente. Actualmente está retirado.

Leandro Motta junto a su amigo Coutinho. Foto: Facebook Leandro Motta.

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Bayron Méndez

El hondureño jugó para Olimpia desde 2013 hasta 2017. Con el club Merengue ganó dos títulos de Liga Nacional, una copa y una Liga Concacaf. Méndez ya se retiró del fútbol.

Bayron Méndez en su etapa en Olimpia. También jugó para Motagua. Foto: La Prensa.

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Mario Leguizamón

El uruguayo recordado por sus únicos dos golazos en Olimpia, club en el que ganó una Copa Presidente y el Clausura 2015. Las lesiones marcaron su estadía en Honduras y se marchó tras seis meses. Actualmente ya está retirado.

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Mario Leguizamón fue uno de los últimos 10 de Olimpia. Foto: Grupo Opsa.

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Omar Guerra

El colombiano jugó dos torneos para Olimpia, se coronó campeón en su primer campeonato en Honduras. Con la camisa blanca, el mediocampista disputó 38 partidos y marcó ocho goles. Ya está retirado.

El colombiano salió de Olimpia tras no tener el visto bueno de Héctor Vargas. Foto: Grupo Opsa.

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