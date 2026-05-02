Comunicaciones vs. Antigua GFC EN VIVO: minuto a minuto de la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

Dejó de llover en la zona 6 y ya comienza ingresar la afición crema

El Fantasma Figueroa no convocó al Moyo Contreras para el juego de hoy, el cual pudo haber sido el último.

Este sábado, comenzará la pelea por definir a los semifinalistas cuando Comunicaciones reciba la visita del actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.