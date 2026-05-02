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Comunicaciones vs. Antigua GFC EN VIVO: minuto a minuto de la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Comunicaciones vs. Antigua GFC.

Inicia a entrar la afición

El estadio Cementos Progreso luce con más gente tras la fuerte lluvia

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Un adiós agridulce

El Fantasma Figueroa no convocó al Moyo Contreras para el juego de hoy, el cual pudo haber sido el último. 

El adiós del Moyo

José Contreras anunció su retiro del futbol para final de temporada.

Paró la lluvia

Dejó de llover en la zona 6 y ya comienza ingresar la afición crema

Lluvia en el Cementos Progreso

Fuerte lluvia a dos horas del pitazo inicial

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Todo listo

Siga en vivo el partido de Comunicaciones vs Antigua

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Comunicaciones vs Antigua En Vivo
© La HoraComunicaciones vs Antigua En Vivo

Este sábado, comenzará la pelea por definir a los semifinalistas cuando Comunicaciones reciba la visita del actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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