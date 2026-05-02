Este sábado, comenzará la pelea por definir a los semifinalistas cuando Comunicaciones reciba la visita del actual bicampeón de la Liga Nacional, Antigua GFC, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
Guatemala
Comunicaciones vs. Antigua GFC EN VIVO: minuto a minuto de la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de Guatemala
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Comunicaciones vs. Antigua GFC.
Inicia a entrar la afición
El estadio Cementos Progreso luce con más gente tras la fuerte lluvia
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Un adiós agridulce
El Fantasma Figueroa no convocó al Moyo Contreras para el juego de hoy, el cual pudo haber sido el último.
El adiós del Moyo
José Contreras anunció su retiro del futbol para final de temporada.
Paró la lluvia
Dejó de llover en la zona 6 y ya comienza ingresar la afición crema
Lluvia en el Cementos Progreso
Fuerte lluvia a dos horas del pitazo inicial
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Todo listo
Siga en vivo el partido de Comunicaciones vs Antigua
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