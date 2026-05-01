Con Machillo Ramírez a la cabeza: los 10 técnicos más ganadores en la historia de Alajuelense

Este viernes, la Liga Deportiva Alajuelense comunicó que el entrenador más ganador de su historia no continuará en la institución. El Machillo Ramírez no seguirá en el cargo en la próxima temporada y la directiva manuda deberá buscar a un nuevo técnico para el Apertura 2026.

En medio de su salida de la Liga, repasamos a los entrenadores más exitosos que pasaron por el club y escribieron páginas doradas que quedarán para siempre en en la historia de la institución.

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1- Machillo Ramírez: 9 títulos

El Macho es el más exitoso que pasó por Alajuelense. Durante dos ciclos, logró levantar nueve trofeos. A nivel nacional, ganó el Torneo de Invierno 2010, Verano 2011, Invierno 2011, Invierno 2012, Invierno 2013, Apertura 2025, Supercopa 2012 y Recopa 2025. En lo internacional, ganó la Copa Centroamericana 2025 hace unos pocos meses.

El Machillo le dio en diciembre la 31 a Alajuelense.

2- Alejandro Morera Soto: 6 títulos

La leyenda de Alajuelense sumó seis títulos. Todos fueron de carácter nacional. Entre 1937 y 1945, consiguió los campeonatos nacionales de 1939, 1941 y 1945, y también ganó los Torneos de Copa de 1937, 1941 y 1944.

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3- Salvador Soto: 6 títulos

Recordado por el ‘Equipo de las Siete Notas’, Salvador Soto también obtuvo seis títulos. Fue campeón en los campeonatos de 1949, 1950, 1958, 1966 y levantó la Copa Gran Bretaña de 1948 y 1949. Éstas dos últimas fueron en conjunto con Jorge Luis “Chime” Rojas.

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4- Andrés Carevic: 4 títulos

El argentino que hoy dirige a Sporting es de la historia reciente que ganó varios títulos en Alajuelense. Fue el primero que comenzó con el tricampeonato en Centroamérica que hoy mantiene vigente la Liga. Carevic sumó dos nacionales y otros dos internacionales: Apertura 2020, Torneo de Copa 2023, Liga Concacaf 2021 y Copa Centroamericana 2023.

Carevic levantando el título del campeonato nacional.

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5- Javier Delgado: 3 títulos

De gran palmarés como jugador, en su rol de entrenador ganó tres títulos: uno a nivel nacional y otros dos internacionales. Tiene el honor de decir que es uno de los dos técnicos que levantó la Copa de Campeones de Concacaf. Fue en 2004. En 2005, logró conquistar la Copa Interclubes de UNCAF. Además, se quedó con el torneo de Liga 2004-2005.

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6- Jorge Luis Pinto: 3 títulos

El colombiano se caracterizó por su orden táctico. A lo largo de su estadía en la Liga, ganó el Campeonato Costarricense de 2001-2002 y el de 2002-2003. Pinto también obtuvo la Copa UNCAF en 2002.

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Pinto dejó un gran legado en Alajuelense. (La Nación)

7- Alexandre Guimaraes: 3 títulos

Guima era el entrenador antes de la llegada del Machillo Ramírez. En su etapa con la Liga, conquistó tres títulos: Recopa de Costa Rica 2024, Torneo de Copa 2025 y Copa Centroamericana 2025.

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Guimaraes fue campeón en Alajuelense.

8- Hugo Tassara: 3 títulos

El chileno marcó una época de buen fútbol en los 60. Tuvo cuatro ciclos en total. Logró ser bicampeón nacional en 1959 y 1960. En 1967, levantó la Copa Campeón de Campeones en una final que derrotó a Barrio México FC.

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9- Guilherme Farinha: 2 títulos

El portugués tuvo dos etapas en la institución. Sus únicos títulos los ganó en su primer ciclo que dirigió entre 1999 y 2001. En aquel entonces, se quedó con el campeonato 1999-00 y el de 2000-01.

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10- Jorge Luis Solera: 2 títulos

Una de las figuras más importantes en los inicios de Alajuelense. Fue el primer Capitán General (jugaba y al mismo tiempo era el DT) en la historia manuda. Bajo esa modalidad, levantó una liga y una copa en 1928.