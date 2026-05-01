Mientras Machillo Ramírez cobraba 20 mil dólares en Alajuelense, este es el salario de Jeaustin Campos en Honduras como candidato a reemplazarlo

La salida de Óscar Ramírez dejó un vacío importante en Liga Deportiva Alajuelense, pero también abrió una discusión inevitable: cuánto está dispuesto a invertir el club en su próximo entrenador. Con el Clausura 2026 ya cerrado y el proyecto en plena reconstrucción, el aspecto económico empieza a jugar un papel determinante en la elección del nuevo técnico.

Durante su última etapa en la Liga, Óscar Ramírez percibía un salario cercano a los 20 mil dólares mensuales, una cifra que lo colocaba entre los entrenadores mejor pagados del fútbol costarricense. Un monto acorde a su trayectoria, su historia con el club y el peso que tenía dentro de la estructura deportiva.

Ahora, con su salida confirmada, uno de los nombres que más fuerte suena para reemplazarlo es el de Jeaustin Campos, actual técnico de Real España. Y con él, inevitablemente, aparece la comparación directa entre lo que se pagaba antes y lo que habría que pagar ahora.

¿Cuánto cobra Jeaustin Campos en Real España?

Según averiguamos en Fútbol Centroamérica, Campos y su cuerpo técnico perciben en Honduras un salario cercano a los 25 mil dólares mensuales. Dentro de ese paquete, el entrenador estaría cobrando entre 15 y 18 mil dólares, una cifra que se complementa con los ingresos de su equipo de trabajo.

Jeaustin Campos cobra entre 15 y 18 mil dólares en Real España. (Foto: Diario Diez)

Este dato no es menor. Si Alajuelense decide avanzar por Campos, deberá al menos igualar o mejorar esas condiciones para convencerlo de dejar su actual cargo y asumir el desafío de liderar a uno de los clubes más exigentes de la región.

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Pero el análisis no se queda solo en los números. También hay un contexto que favorece la operación. Campos no estaría completamente cómodo en Real España, y la posibilidad de regresar a Costa Rica para dirigir a un equipo como Alajuelense puede pesar tanto como el aspecto económico.

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En la dirigencia rojinegra entienden que la elección del próximo entrenador no solo debe responder a un perfil deportivo, sino también a una estructura salarial sostenible. El club viene de un semestre complejo y necesita tomar decisiones que equilibren ambición con responsabilidad financiera.

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Datos Claves

Óscar Ramírez percibía un salario mensual de 20 mil dólares en su última etapa.

percibía un salario mensual de en su última etapa. El cuerpo técnico de Jeaustin Campos cobra 25 mil dólares mensuales en el Real España.

cobra mensuales en el Real España. El entrenador Campos recibe personalmente entre 15 y 18 mil dólares en Honduras.