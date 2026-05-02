Tras el 1-0 de Herediano sobre Cartaginés: cuándo se juega la vuelta por la semifinal del Clausura 2026

Ya pasaron los primeros noventa minutos de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. En un partido intenso bajo el nuboso cielo de la Vieja Metrópoli, Club Sport Herediano se terminó llevando el primer chico disputado en estadio Fello Meza.

El único gol del partido lo marcó el “Profeta”, Elías Aguilar, que apareció sobre el final del primer tiempo con un zurdazo ajustado que desató la euforia entre los florenses y terminó decretando la caída del Club Sport Cartaginés. Ahora, con este resultado, todo quedará para resolverse en el partido de vuelta, que se disputará en Heredia.

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Cuándo se juega la revancha entre Herediano y Cartaginés

El partido de vuelta de las semifinales entre Herediano y Cartaginés se jugará el sábado 9 de mayo, en el estadio Carlos Alvarado, a partir de las 8:00 pm. (hora de Costa Rica). Ese encuentro definirá cuál de los dos equipos avanza a la final de los playoffs del Torneo Clausura 2026.

El ’10’ de Herediano volvió a vestirse de héroe en una fase final (CS Herediano).

Cómo se define la serie en caso de empate en el global

En caso de que Herediano y Cartaginés terminen empatados en el marcador global después de los dos partidos, no se tomará en cuenta el gol de visitante como criterio de desempate.

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Si la serie queda igualada en puntos y goles tras los 180 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Y si la paridad se mantiene después del alargue, el clasificado a la final se definirá mediante lanzamientos desde el punto de penal.

La otra semifinal: Saprissa vs. Liberia

El otro finalista del Clausura 2026 saldrá del duelo entre Saprissa y Liberia. El partido de ida se jugará el domingo 3 de mayo, en el estadio Edgardo Baltodano, mientras que la revancha será una semana después, el domingo 10 de mayo, en La Cueva.

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La ventaja que tiene Herediano por haber terminado primero

El equipo dirigido por José Giacone llegó a estas semifinales con una ventaja deportiva importante: terminó como líder absoluto de la fase regular.

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Por haber cerrado en la cima, los florenses tienen doble chance para gritar campeones: en los playoffs o, si fuera necesario, en una gran final.