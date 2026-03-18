¿Menosprecio? Rechaza jugar contra la Selección de Honduras y Perú explica el motivo: “Gran misión”

La Selección de Perú, así como la de Honduras, estrenan técnico este 31 de marzo cuando se enfrenten en un partido amistoso en España.

Entre los jugadores que no figuran en esta primera convocatoria destacan Felipe Chávez y Piero Quispe, dos futbolistas destinados a ser parte del cambio generacional. Uno de ellos ha rechazado la convocatoria para enfrentar a Honduras y ha explicado el motivo.

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¿Por qué un futbolista de Perú rechaza jugar contra Honduras?

Felipe Chávez, de 18 años, decidió hablar sobre esta situación y dejó claro el motivo por el que no estará presente en el debut de Mano Menezes con la Bicolor.

“Aunque es un gran honor y un enorme reconocimiento a mi rendimiento deportivo, he tomado la decisión consciente de no participar en los partidos de la Selección”, comenzó diciendo tras no aceptar el llamado a Express 24.

Chávez detalló que su prioridad actual es contribuir plenamente con su club en Alemania. Por lo que ahora en sus planes no está jugar con Perú.

“Mi enfoque está puesto, de forma muy clara, en apoyar a mi club y al equipo de la mejor manera posible durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé este parón de selecciones para seguir trabajando, ganarme un puesto y apoyar al máximo al FC Colonia en nuestra gran misión: salvar la categoría.”

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Felipe Chávez rechazó jugar contra Honduras porque quiere ayudar a su club.

Muchos pensaron que la ausencia de Chávez ante la selección de Honduras, dirigida por José Francisco Molina, era por decisión técnica, pero en realidad se trató de una decisión personal que busca cambiar antes de que finalice la temporada.

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La nómina de Mano Menezes incluye a futbolistas como Yoshimar Yotún y André Carrillo, pero deja fuera a varios referentes y a jóvenes con proyección.

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La convocatoria de Perú para enfrentar a Honduras:

Arqueros : Pedro Gallese (Deportivo Cali, Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

: Pedro Gallese (Deportivo Cali, Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka, Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg, Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague, Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga, República Checa), Renzo Garcés (Alianza Lima).

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