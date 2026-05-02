Este domingo 3 de mayo se jugará la segunda semifinal del Clausura 2026. El Deportivo Saprissa visita al Municipal Liberia en el Edgardo Baltodano Briceño por el partido de ida. El equipo pampero tendrá estadio lleno gracias a la gran convocatoria de su afición.

¿A qué hora es el partido de ida entre Liberia y Saprissa?

El encuentro en el estadio pampero será este domingo 3 de mayo desde las 4:00 pm.

ver también Cuatro bajas en Saprissa: se confirma otra ausencia clave para Hernán Medford y la semifinal se pone cuesta arriba

¿Cómo ver el partido de Liberia contra Saprissa por el Clausura 2026?

Los que deseen seguirlo por la transmisión tienen dos opciones: se podrá sintonizar por televisión a través de la pantalla de FUTV y también de manera online en la aplicación de TDMaX.

¿Cómo llega Liberia?

Liberia cae a este partido en uno de los mejores momentos de su historia en mucho tiempo. Los de Saturnino Cardozo acumulan una racha de ocho victorias consecutivas. Fueron los que más sumaron en toda la segunda rueda. Además, derrotaron a Saprissa en La Cueva por 2-1 el mes pasado.

¿Cómo llega Saprissa?

ver también Roberto Artavia le responde a Jafet Soto sin nombrarlo y dice lo que todos en Saprissa piensan de los árbitros antes de las semifinales

A pesar de su historia y su jerarquía en la planilla, Saprissa no llega como el claro favorito a ganar la serie después de todas las ausencias que tendrá Hernán Medford en el equipo titular. El DT no podrá contar con Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción. Además, Luis Paradela no se recuperó del todo y no estará en la ida.

Posibles alineaciones de Liberia y Saprissa