Moyo Contreras anunció su retiro: el mensaje que conmueve a Comunicaciones y cuándo será su despedida

El fútbol guatemalteco se prepara para vivir un momento cargado de emoción y nostalgia. El histórico capitán de Comunicaciones, José Manuel “El Moyo” Contreras, ha anunciado que colgará los botines al finalizar la temporada, cerrando así una de las carreras más brillantes en la historia del balompié nacional.

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A sus 40 años, el mediocampista de Guatemala pone fin a un ciclo lleno de gloria, aunque no en las condiciones que muchos esperaban. Bajo la dirección de Marco “El Fantasma” Figueroa, el capitán tuvo pocos minutos, lo que le impidió despedirse dentro del campo con el protagonismo que su trayectoria merecía.

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, el propio José Contreras abrió su corazón: “Hay fechas que se quedan grabadas para siempre, y para mí fue el día de mi debut, cada vez que tuve el honor de vestir esta camiseta. Fueron momentos que transformaron mi vida, fue una responsabilidad que llevé con orgullo y respeto”, palabras que reflejan el profundo vínculo con la institución alba.

Un legado eterno en el fútbol guatemalteco

La huella de “El Moyo” es imborrable. Durante más de dos décadas, fue protagonista de una era dorada con Comunicaciones, siendo pieza clave del histórico hexacampeonato y de la conquista de la Liga Concacaf 2021, además de múltiples títulos nacionales que consolidaron su estatus de ídolo.

Sus números respaldan su grandeza: disputó 18 finales de Liga Nacional, levantando títulos en torneos como el Apertura 2010, Clausura 2011, Apertura 2012, entre otros, y también dejando su marca con goles decisivos, incluyendo anotaciones frente a Municipal en instancias finales.

Con la serenidad de quien lo ha ganado todo, el capitán también expresó su despedida definitiva: “Hoy después de tantos años de entrega, esta etapa llegó a su fin, nunca olvidaré esta carrera tan apasionante y llena de gloria. Me retiro en la que es y siempre será mi casa”, dejando claro que su identidad siempre estará ligada al club crema.

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Aún queda un último capítulo por escribir. Contreras podría disputar su último partido oficial en los próximos días ante Antigua GFC, en la lucha por remontar la serie de cuartos de final. Además, ya se ha confirmado un partido de despedida en julio, donde compartirá con figuras que marcaron su carrera, cerrando así con honores la historia de una verdadera leyenda del fútbol guatemalteco.