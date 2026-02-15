“Instancias finales de Concacaf”: Pedro Troglio muestra su firme postura para convertirse en técnico de Honduras rumbo al Mundial 2030

Pedro Troglio sigue con la ilusión intacta de unirse a la lista de entrenadores que también jugaron un Mundial y en una reciente entrevista expuso su deseo de convertirse en seleccionador nacional.

Durante un encuentro en “La parrilla del loco”, Troglio admitió que a sus 60 años dirigir una selección sigue siendo un sueño que espera cumplir en un futuro cercano.

ver también “Funcionó en Panamá”: Luciano Emilio da un veredicto que nadie esperaba en Honduras sobre el nuevo DT y Francis Hernández debe poner atención

“A estas me gustaría dirigir una selección, sobre todo porque jugué un Mundial”, comenzó diciendo.

La posibilidad de dirigir a Honduras

El actual entrenador de Banfield confesó que tuvo varias oportunidades de dirigir la Selección de Honduras, pero el presidente de Olimpia no lo cedió porque estaba compitiendo instancias finales de Concacaf.

“En Honduras tuve dos o tres veces chance, lo que pasa que cuando llegaron estaba jugando instancias finales de la Copa Concacaf y el presidente mío es como que no te cedía porque era como: si te cedo en este y perdemos el campeonato, me matan a mí”, aseguró Pedro Troglio.

ver también Mientras la Selección de Honduras lo tiene en carpeta, Pedro Troglio vive este polémico momento en Argentina

Añadido a eso, el entrenador argentino también detalló que actualmente está en la lista de cuatro o cinco candidatos, pero la elección depende de la Federación de Fútbol de Honduras.

“Ahora se podría, está libre la posibilidad. Estoy entre cuatro o cinco candidatos, pero bueno”, confesó.

Publicidad

Publicidad

Equipos de Pedro Troglio como entrenador

Gimnasia (Argentina)

Independiente (Argentina)

Cerro Porteño (Paraguay)

Argentinos Juniors (Argentina)

Tigre (Argentina)

Universitario (Perú)

Olimpia (Honduras)

San Lorenzo (Argentina)

Instituto (Argentina)

Banfield (Argentina)