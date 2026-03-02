Es tendencia:
Francis Hernández lanza contundente recado a Pedro Troglio tras la llegada del nuevo DT a la Selección de Honduras

El director deportivo de la Selección de Honduras insistió en las razones por las que contrató al español José Francisco Molina.

El director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández insistió que José Francisco Molina es el perfil ideal para dirigir el combinado nacional con miras a un proyecto a largo plazo.

Al mismo tiempo, Hernández dejó un contundente recado a Pedro Troglio y los demás candidatos que fueron promovidos en Honduras, pese a que no tenían experiencia en una selección mayor.

“Habían muchos perfiles a los cuales apoyaron y que nunca habían dirigido una selección mayor. Él (José Francisco Molina) tiene conocimiento del contexto; él y yo fuimos los que marcamos el funcionamiento de la selección española”, dijo Hernández en entrevista con el programa La Noche del Gol.

Por otro lado, Francis Hernández explicó que las funciones de José Francisco Molina van más allá de ser seleccionador mayor, ya que trabajarán en la dinámica con las selecciones menores.

“Esto va más allá de ser seleccionador absoluto, entiendo que lo que queremos hacer es compatible con el hecho de entrenar nuestra selección mayor, hacerlo con profesionalidad, con garantía y buen trabajo para nuestros jugadores, mejores herramientas para ellos”, aseguró.

Buenos candidatos, pero no se adaptaban

Hernández aseguró que entre los candidatos habían excelentes profesionales; sin embargo, no se adaptaban al proyecto que visualiza como un réplica de los hecho en España.

“Habían excelentes profesionales, pero algunas situaciones primordiales no podían desarrollarlas porque no fuera su momento o sencillamente porque es algo que no hubieran desarrollado habitualmente en el día a día que ellos han tenido profesionalmente hablando”, cerró.

